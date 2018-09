Maxim Gorki/Ute Langkafel MAIFOTO Audio: Inforadio | 08.09.2018 | Nadine Kreuzahler | Bild: Maxim Gorki/Ute Langkafel MAIFOTO

Theaterkritik | Yael Ronen am Maxim-Gorki-Theater - "Jetzt werden wir mal ein bisschen intim!"

08.09.18 | 09:10 Uhr

Am Freitag ist das Maxim-Gorki-Theater mit dem neuen Stück von Yael Ronen in die neue Spielzeit gestartet. In "Yes But No" fragt die vielfach ausgezeichnete österreichisch-israelische Regisseurin: Was hat uns #MeToo eigentlich gebracht? Von Nadine Kreuzahler

Hat #MeToo am Ende wirklich etwas bewirkt? Ist es schon Zivilcourage, wenn ich einen Missbrauch unter einem Hashtag mit aller Welt teile? Wie geht es nach den Posts im Internet weiter? Das sind Fragen, die Yael Ronen mit ihrem fünfköpfigen Ensemble auf der Bühne verhandelt.

Über sich selbst lachen

Am Anfang wird dabei viel gelacht. Denn zum Start in den Abend und damit in die neue Spielzeit wendet sich das Maxim Gorki direkt ans Publikum und nimmt sich erst mal selbst ordentlich auf die Schippe - genauer gesagt: die letzten fünf Jahre, in denen Shermin Langhoff Intendantin ist, das Konzept des postmigrantischen Theaters ans Haus brachte, ein internationales Ensemble etablierte, seitdem immer wieder Konstrukte wie Nationalität und Identität hinterfragt. Man habe in den letzten fünf Jahren wirklich alle heißen Themen durch, heißt es gestern Abend auf der Bühne. Syrien, Migration, den israelisch-palästinensischen Konflikt, den ganzen Amnesty-Report habe man quasi in Theater übersetzt. Jetzt kenne man sich ja schon seit fünf Jahren und deshalb haben man sich für die neue Spielzeit vorgenommen, endlich richtig intim zu werden. Nein, nein, nicht so! Es gehe nicht um schmutzigen Sex. Oder vielleicht doch?

Licht an, mitmachen

Die #MeToo-Debatte und was davon eigentlich geblieben ist, will "Yes But No" an diesem Abend gemeinsam mit dem Publikum herausfinden. Deshalb geht das Licht zwischendurch wieder an, werden Fragen gestellt. Wer kennt jemanden, der sexuell belästigt wurde? Wer ist selbst Opfer geworden? Wer hat einen Vorfall unter dem Hashtag #MeToo gepostet? Der Abend ist zweigeteilt. Die erste Stunde findet klassisch auf der Bühne statt, drei Schauspielerinnen und zwei Schauspieler bringen unter der Regie von Yael Ronen eine Art Revue mit Musicaleinlagen auf die Bühne. Die Regisseurin nennt es eine "Diskussion mit Songs". In der zweiten Stunde verteilt sich das Publikum in Gruppen auf Foyer, Treppe und Säle, für Workshops zum Mitmachen.

Von albern bis tief berührend

Geschickt bringt Yael Ronen mit ihrem Ensemble das ganze Spektrum der #MeToo-Debatte auf die Bühne. Erst wird viel gekichert, als die Schauspieler mal verschämt, mal amüsiert, mal albern davon erzählen, wie sie als Kinder ihre Sexualität entdeckten. Aber das Lachen bleibt einem schlagartig im Halse stecken. Aus harmlosen Kindheitsdoktorspielchen werden knallharte Missbrauchs- und Vergewaltigungserlebnisse. Bei dem einen war es die Oma, bei der anderen der Opa und die Mitschüler. Das gipfelt in emotionalen Ausbrüchen und Befreiungsschreien. Momente, die tief berühren.

Zivilcourage oder Hexenjagd?

Aber nicht nur was passiert ist Thema, sondern auch, wie darüber gesprochen wird und was #MeToo verändert hat. Hat sich überhaupt etwas verändert? Zum Guten oder zum Schlechten? Müssen Namen genannt werden - wie zum Beispiel der von Ex-Volksbühnen-Regisseur Johann Kresnik? Oder hat das nur Hexenjagden zur Folge? Schauspieler Taner Şahintürk erzählt aus seiner Zeit als Schauspielanfänger, wie der damals 67-jährige Kresnik alle immerzu nackt spielen ließ und eine junge Schauspielerin sich für die Demonstration einer Sexszene auf ihn setzen musste. Lindy Larsson erzählt vom Stockholmer Theaterleiter, der nach #MeToo-Anschuldigungen Selbstmord beging.

Inspiration und Denkanstöße

Wie geht das: eine Kultur des Herrschens in eine Kultur des Zusammenarbeitens zu verwandeln? Und wie bitte können wir eine Kultur des Einvernehmens hinkriegen? Auch diese Fragen und deren Probleme bringt "Yes But No" unterhaltsam, oft sehr witzig und klug auf die Bühne. Wie es sich wirklich anfühlt, Nein zu sagen, wie man die Wünsche und Bedürfnisse anderer erkennt und respektiert und was es wirklich braucht für eine neue Kultur - das wird im Anschluss in den Workshops in kleinen Übungen erprobt. Es funktioniert. Am Ende stehen keine großen Visionen, wie sie noch am Anfang des Abends versprochen worden waren. Auch keine noch nie dagewesenen Aspekte. Aber der Abend hinterlässt ein deutliches Gefühl, Inspiration und Denkanstöße. Vor allem sendet er ein Signal: Bitte weiterdenken und weitermachen - jetzt. Über den Hashtag hinaus.