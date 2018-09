dpa/Wolfgang Kumm Audio: Inforadio | 18.09.2018 | Jan Menzel | Bild: dpa/Wolfgang Kumm

Streit um das DAU-Kunstprojekt - "Eine Mauer in Berlin sollte man verbieten"

Kronprinzenpalais, Friedrichswerdersche Kirche, Bauakademie - all das soll im Oktober von einer neu errichteten Mauer eingeschlossen werden, Zutritt nur mit Visum. Doch viele Berliner Kulturpolitiker können dem Kunstprojekt "DAU" nichts abgewinnen. Von Jan Menzel



Eigentlich ist er in einer Position, um alles mitzubekommen, was in der Stadt an Aufführungen, Ausstellungen und Inszenierungen läuft. Doch dass "die Absicht besteht, eine Mauer zu errichten", hat Frank Jahnke, der kulturpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, im Urlaub und aus der Zeitung erfahren.

Bei der "Visumspflicht" hört der Spaß auf

Die Mauer ist für den Charlottenburger Jahnke so ziemlich das Letzte, das er sich zurückwünscht. Und diese Skepsis zieht sich durch das gesamte politische Spektrum. Wenn Robbin Juhnke von der CDU sagt, dass bei diesem Thema "zwei Herzen in seiner Brust" schlügen, ist das schon das Maximum an Zuspruch, das die DAU-Macher erwarten dürfen. Juhnke könnte sich zwar vorstellen, dass Berlin ähnlich profitieren könnte wie von der Reichstagsverhüllung. Aber bei der geplanten "Visumspflicht" für Besucher des Projekts hört für Juhnke der Spaß auf. Genau wie für den AfD-Abgeordneten Dieter Neuendorf. Als ehemaliger DDR-Bürger, dessen Familie getrennt in Ost und West war, habe er schmerzhafte Erfahrungen mit der Mauer gemacht, sagt er.



Banalisierung von DDR und SED-Regime als Happening

Florian Kluckert, Jahrgang 1975 und kulturpolitischer Sprecher der FDP, sagt, er fürchte die Banalisierung der DDR und das SED-Regime als Happening. Er könne sich die Kunstaktion nur vorstellen, wenn sie komplett umgeplant wird. Das Projekt an sich werde man nicht verbieten können, aber: "Eine Mauer in Berlin aufzubauen, das sollte man schon verbieten." Allerdings werden es weder der künstlerische Wert, der angemessene Umgang mit der Geschichte oder die persönliche Betroffenheit sein, die über Wohl und Wehe des DAU-Projekts entscheiden. Die Vorsitzende des Kulturausschusses, Sabine Bangert (Bündnis90/Die Grünen), sieht es ganz nüchtern. Fakt sei, dass ein "Mammutprojekt" geplant sei, aber dass "allem Anschein nach" die Zeit zu kurz sei, "um eine dermaßen logistisch anspruchsvolle Projektumsetzung auch wirklich zu gewährleisten".

Fachleute in den Behörden müssen entscheiden

In diese Richtung vorgebaut hatte bereits Verkehrssenatorin Regine Günther. Nur wenn die Fachleute in den Behörden sich absolut sicher seien, dass die Veranstaltung in geordneten Bahnen ablaufen könne, werde es eine Genehmigung geben, sagt die parteilose Politikerin. Wenn nicht, könnte sich die linke Kulturpolitikerin Regina Kittler auch einen neuen Anlauf für das das Projekt im nächsten Jahr vorstellen, sagt sie. Dann stünde mit dem 30. Jahrestag des Mauerfalls außerdem ein rundes Jubiläum an.