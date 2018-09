Das Problem war nur: Es standen auch noch viele draußen und die kriegten nichts von ihm mit – Einlassstopp, aus Sicherheitsgründen. Die Besuchergrenze für den Innenraum sei erreicht, hieß es draußen auf dem Maifeld, wo die Leute in langen Schlangen darauf hofften, dass sie den prominentesten Act dieses Tages vielleicht doch noch zu Gesicht bekommen würden. Die meisten warteten vergeblich, mussten enttäuscht nach Hause gehen – und wünschten den Organisatoren danach in diversen Twitter-Nachrichten nichts Gutes.

Dabei schienen die bei der vierten Ausgabe des Festivals aus den Pannen der letzten Jahre gelernt zu haben: Wieder war das Lollapalooza an einen neuen Ort umgezogen, nach dem Verkehrschaos im vergangenen Jahr in Hoppegarten traf man sich nun im Berliner Olympiapark. 70.000 Menschen kamen am ersten Festivaltag, etwa 10.000 weniger als im vergangenen Jahr. Und an diesem Samstag liefen die meisten Dinge gut, das muss man feststellen.

Es gab genug S-Bahnen, kein nerviges Gedränge. Wer wollte, konnte auch ganz entspannt zum Stadion radeln - bei so schönem Spätsommerwetter, dass die Sonne es bis zum späten Nachmittag ein wenig zu gut mit vielen Nacken gemeint hatte. Entsprechend gelöst war die Stimmung, alles blieb friedlich.

Das Olympiagelände könnte nun dauerhafte Heimat des Lollapalooza werden, zumindest hat es am Samstag genügend Argumente dafür geliefert: Gut angebunden, beeindruckende Kulisse und so viel Platz, dass man sich zwischen den beiden Hauptbühnen im Gras lang machen kann und keine Angst haben muss, dass einem jemand auf die Flossen tritt. Auch bei den Toiletten und Essensständen haben die Veranstalter nachgebessert, im Gegensatz zu den letzten Jahren waren die Wartezeiten hier überschaubar.