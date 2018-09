imago/STAR-MEDIA Audio: radioBerlin 88,8 | 08.09.2018 | David Donschen | Bild: imago/STAR-MEDIA

Zum vierten Mal in Berlin - Lollapalooza beschallt das Olympiagelände in Berlin

08.09.18 | 14:13 Uhr

Schon um acht Uhr morgens hallten die Soundchecks bis zum Funkturm herüber: Das Lollapalooza ist zum vierten Mal in der Stadt - diesmal auf dem Olympiastadion-Gelände. Die ersten Acts sind bereits am Start. Der rbb überträgt live bis tief in die Nacht.



Am Samstagvormittag hat in Berlin das Lollapalooza-Festival begonnen. Das zweitägige Musikfestival ist bereits zum vierten Mal in der Stadt, und die Veranstalter erwarten wieder viele zehntausend Besucher. Nach dem früheren Flughafen Tempelhof, dem Treptower Park und der Rennbahn Hoppegarten sind diesmal das Olympiastadion und der Olympiapark Schauplatz des Musikfestivals, das erstmals 1991 in den USA und Kanada stattfand.



rbb-Wellen Radioeins und Fritz übertragen live

Geöffnet ist das Festivalgelände seit 10 Uhr. Gespielt wird bis tief in die Nacht, am Samstag bis um 1.00 Uhr, am Sonntag bis um Mitternacht. Die rbb-Wellen Radioeins und Fritz übertragen das Lollapalooza mit wechselnden Moderatoren live: am Samstag von 14 bis 23 Uhr und am Sonntag von 16 bis 23 Uhr.



Line-up mit Kraftwerk, Casper und Liam Gallagher

Insgesamt treten am Samstag und Sonntag mehr als 60 Musiker und Bands auf, darunter DJ David Guetta und der Rapper Casper. Er habe "Sau Bock" auf das Lollapalooza, twitterte Rapper Casper bereits Stunden vor seinem Auftritt. Fans hoffen auf ein gemeinsames Konzert mit Marteria, der offiziell nicht Teil des Festivalprogramms 2018 ist. Im vergangenen Jahr hatte Marteria Casper bei seinem Auftritt auf die Bühne geholt. Als Duo stehen beide aktuell mit dem gemeinsamen Album "1982" an der Spitze der Deutschen Albumcharts und hatten sich kürzlich beim "#wirsindmehr"-Konzert in Chemnitz mit einem gemeinsamen Auftritt gegen rechte Gewalt und Rassismus positioniert. Zu den weiteren Highlights gehören die Multimedia-Show der deutschen Elektro-Band Kraftwerk, Ex-Oasis-Sänger Liam Gallagher und der kanadische R&B-Musiker The Weeknd. Außerdem ist ein Rahmenprogramm mit Kunst, Theater, Comedy, Street Food und Mode geplant.

Zwei Männer haben sich mit Blumenkränzen geschmückt. Moderne Gaukler staksen auf Stelzen und in Kostümen über das Gelände, das Riesenrad wird aufgebaut, es gibt einen Fashionmarkt und ein Spiegel-Selfie-Kabinett.

Neu im Programm: Aquapalooza

"Lolla" ist ein Jahrmarkt, der sich seit der Gründung 1991 immer weiter entwickelt hat - das gilt auch für dieses Jahr. "Art at the Park" heißt es in Kooperation mit Urban Nation. Hinzu kommen wieder die Lolla Fun Fair, Fashionpalooza oder jetzt auch das Aquapalooza, eine Show im und um das Becken des Olympiabads: Akrobatik, Synchronschwimmen, Schauspiel. Natürlich Jahr bietet das Festival nicht nur Musik: Moderne Gaukler staksen auf Stelzen und in Kostümen über das Gelände, das Riesenrad wird aufgebaut, es gibt einen Fashionmarkt und ein Spiegel-Selfie-Kabinett.

Beschwerden über zu laute Musik

Ab 8 Uhr gab es bereits Soundchecks, was wohl einige am Berliner Westend verärgerte: Die Polizei twitterte, dass der Notruf vermehrt Beschwerden über laute Musik gemeldet habe. Soundchecks zwischen 8 und 11 Uhr waren allerdings genehmigt. Die Polizei wies auch darauf hin, dass dies kein Anliegen für einen Notruf sei.



Nicht mit dem Auto fahren

Mit jeweils rund 85.000 Besucherinnen und Besuchern an beiden Tagen war das Lollapalooza in Hoppegarten im vergangenen Jahr das meistbesuchte Open Air Festival Deutschlands. Doch es gab auch massive Probleme bei der An- und Abreise gab. Das sollte am Olympiastadion bessern funktionieren, schließlich gibt es dort immer wieder Großereignisse. Die S-Bahn zum Olympiastadion fährt am Wochenende im 3-Minuten-Takt. Dringend raten die Veranstalter und die BVG davon ab, mit dem Auto zu fahren, da es keine Parkplätze rund um das Olympiastadion gibt. Lollapalooza-Besuchen sollten die S-Bahnlinien S3 und S9 oder die U-Bahnlinie U2 bis zum Olympiastadion nutzen. Familien mit Kindern wird empfohlen, am S-Bahnhof Pichelsberg auszusteigen - dort ist der Familieneingang zum Lollapalooza.

Vier Festivals - vier Orte

Bild: dpa/Pedersen Die Bänke im Olympiastadion zeigen: Hier startet demnächst das Lollapalooza. Dieses Mal also im Olympiastadion und im Olympiapark, hier passen auf jeden Fall genug Fans rein.

Bild: dpa/Pedersen Bis zur letzten Minute wurde hier alles vorbereitet - die Veranstalter des 4. Lollapalooza müssen schließlich für Sicherheit und genügend sanitäre Anlagen sorgen.

Bild: dpa/Pedersen Das Lollapalooza findet zum ersten Mal im Olympiastadion und auf dem Olympischen Park statt - in den Jahren davor wurde das Festival am Tempelhofer Flughafen (2015), im Treptower Park (2016) und auf der Trabrennbahn Hoppegarten (2017) veranstaltet.

Bild: imago/Kriemann Dort - in Hoppegarten - feierten tausende Fans das dritte Lollapalooza Berlin. Das Festivalgelände bot zwar sehr viel Platz und eine ländliche Umgebung, dafür lag der Veranstaltungsort jedoch ziemlich weit weg vom Stadtzentrum.

Bild: rbb/Abendschau Bei der Heimfahrt stellte sich dann heraus, dass die S-Bahn mit dem Menschenandrang völlig überfordert war. Tausende Festivalbesucher drängten sich beim S-Bahnhof Hoppegarten, zahlreiche Menschen wurden verletzt und es dauerte Stunden bis die letzten Besucher den Heimweg antreten konnten.

Bild: imago/Owsnitzki Vorher hatten die Fans aber ein großes Programm gesehen: Unter anderem begeisterte die US-amerikanische Rockband Foo Fighters das Publikum. Das Lollapalooza ist bekannt für sein internationales Lineup und ein sehr buntes Programm, in dem verschiedenste Genres vertreten sind.

Bild: imago/Owsnitzki Abseits des Bühnenprogramms bietet das Festival Fahrgestelle - in Hoppegarten auch ein Riesenrad - und Auftritte von Schaustellern aus aller Welt.

Bild: imago/Future Image 2016 feierten tausende Feierwütige bei dem zweiten Lollapalooza im Treptower Park.

Bild: imago/Müller Dort heizten unter anderem die (Absoluten) Beginner dem Publikum ein...



Bild: imago/Müller ... und auch die britische Band Radiohead.

Bild: imago/Future Image Die zentrale Lage zeichnete das Lollapalooza 2016 aus - allerdings wurde anschließend kritisert, dass das Festival und die Menschenmassen nachhaltige Spuren im Treptower Park hinterlassen hatten.

Bild: imago/Star Media Das erste Lollapalooza Festival in Berlin fand 2015 am ehemaligen Flughafen Tempelhof und auf dem Tempelhofer Feld statt. Das war in späteren Jahren nicht mehr möglich, denn der ehemalige Flughafen und das Vorfeld werden von der Stadt mittlerweile für die Unterbringung von Flüchtlingen eingesetzt.

Bild: imago/Owsnitzki Die Beatsteaks, ein Berliner Rock-Urgestein, brachte das Publikum im ersten Lollapalooza-Jahr zum Rasen.

Bild: imago/Future Image ... und auch Seeed nutzte seinen Heimvorteil und ließ die Fans tanzen.

Bild: imago/Müller Ein Gruß aus der Vergangenheit: 2015 taten sich die Mitglieder der britischen Rock-Band "The Libertines" nochmal zusammen und begeisterten das Festivalpublikum mit ihrer Reunion. Play Pause Fullscreen





























Sendung: Radioeins, 08.09.2018, 14.00 Uhr