In Henrik Ibsens "Ein Volksfeind" geht es um die Manipulierbarkeit der Massen und um die Frage, was eigentlich Wahrheit ist. Bei der Schaubühnen-Inszenierung von Thomas Ostermeier treten die Darsteller am Ende der Vorführung in einen offenen Dialog mit dem Publikum.

Das ging der chinesischen Staatszensur offensichtlich zu weit. Es habe Änderungswünsche vom gastgebenden National Centre for the Performing Arts gegeben. Eine zweite Aufführung durfte in Peking dann nur in einer entschärften Version gespielt werden. Die nächsten beiden Vorstellungen in der Stadt Nanjing wurden nach ARD-Informationen von den Behörden gestrichen.



Begründet wurde das offiziell mit technischen Problemen. "Wir haben schon auch damit gerechnet, dass etwas passieren kann, dass es durchaus einen explosiven Charakter hat", so Veit. Zurzeit wartet das Team der Berliner Schaubühne in Nanjing auf eine schriftliche Absage.



Seit sechs Jahren gastiert die Berliner Schaubühne mit Ibsens "Ein Volksfeind" in Theatern rund um die Welt. Das Stück des norwegischen Dramatikers aus dem Jahr 1882 erzählt die Geschichte des Kurarztes Stockmann, der daran gehindert wird, einen Umweltskandal öffentlich zu machen.