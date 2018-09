Bild: dpa/Rolf Vennenbernd

Hildebrand Gurlitt arbeitete zur NS-Zeit als Kunsthändler und war am Verkauf von "entarteter Kunst" ins Ausland sowie dem Aufbau eines "Führermuseums" in Linz (Sonderauftrag Linz) maßgeblich beteiligt. Dabei profitierte er selbst zu großen Teilen von der weitreichenden Enteignung, Vertreibung und Entrechtung von Juden in Deutschland und Europa.