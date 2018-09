Bild: Deutsche Bank/Alex Delfanne

Beim Palais Populaire am Bebelplatz angekommen, kann dieses Jahr die Eröffnungsausstellung "The World on Paper" begutachtete werden. Neben 300 nach 1948 entstandenen Meisterwerken findet sich dort auch "Raveen", ein Kunstwerk der international anerkannten Ellen Gallagher.