Das erste Lollapalooza Festival in Berlin fand 2015 am ehemaligen Flughafen Tempelhof und auf dem Tempelhofer Feld statt. Das war in späteren Jahren nicht mehr möglich, denn der ehemalige Flughafen und das Vorfeld werden von der Stadt mittlerweile für die Unterbringung von Flüchtlingen eingesetzt.