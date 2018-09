dpa Audio: radioeins | 05.09.2018 | Cora Knoblauch | Bild: dpa

Lesung von "Fräulein Nettes kurzer Sommer" - Liebesroman, Biografie und üppiges Zeitpanorama

05.09.18 | 09:10 Uhr

"Fräulein Nettes kurzer Sommer" heißt der neue Roman von Bestsellerautorin Karen Duve. Er erzählt aus dem Leben von Deutschlands berühmter Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Am Dienstag feierte er in Berlin Deutschlandpremiere. Von Cora Knoblauch

Am Ende hätte sie die Familie Droste-Hülshoff innerlich adoptiert, erzählt Karen Duve lachend. In jahrelanger Recherche seien ihr die Protagonisten aus dem Leben der Droste-Hülshoff vertraut geworden wie eigene Verwandte. Im Kleinen Sendesaal des rbb las Karen Duve am Dienstagabend aus ihrem neuen Roman "Fräulein Nettes kurzer Sommer".

Fünf Jahre aus dem Leben von Droste-Hülshoff

Karen Duve erzählt in ihrem neuen Roman aus fünf Lebensjahren der bedeutenden Schriftstellerin. Im Zentrum steht eine unglückliche Liebesbeziehung der Droste-Hülshoff. Ein Liebesroman sei das Buch aber nicht, sagt Duve. Mehrere Jahre habe sie für den Roman recherchiert, dabei sei sie vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen, habe alles gelesen, was sie über die Protagonisten in ihrem Roman finden konnte: Kleidungsgewohnheiten, Sprache, Frisuren, Krankheiten.

Am Ende habe sie vieles davon wieder rausgestrichen, um den Leser nicht mit allzu vielen Details zu langweilen, erzählt Duve. Besonders interessant sei die Lektüre von ausländischen Reisenden gewesen. Diesen Reiseberichten zufolge wurde in den deutschen Kleinstaaten um 1800 offenbar pausenlos geraucht. So stecken sich denn auch in Duves Roman die Männer eine Pfeife nach der anderen an.

Info Karen Duve, "Fräulein Nettes kurzer Sommer", Galiani Verlag, 592 Seiten, 25 Euro, erscheint am 7. September.

Widersprüchlich und widerspenstig

Duve beschreibt Annette von Droste-Hülshoff als eine aus heutiger Sicht ambivalente, widersprüchliche Person. Einerseits verfolgte die adlige Dichterin selbstbewusst und ehrgeizig gegen allen Widerstand ihr Ziel zu schreiben. Andererseits folgte sie Konventionen scheinbar anstandslos. Diese Widersprüchlichkeit, aber auch die Widerspenstigkeit der Frau hätten sie sehr fasziniert, sagt die Autorin. "Wie konnte sie sich nur so blamieren?" – so kommentierte die Verwandtschaft der Familie Droste-Hülshoff den ersten Gedichtband von Annette von Droste-Hülshoff, schreibt Karen Duve in ihrem Roman. Dass sich eine Frau ernsthaft als Dichterin betätigen will, galt im frühen 19. Jahrhundert als ausgeschlossen. Moderator Thomas Böhm fragt nach: "Viele erkennen ja ihr Talent. Die Männer um sie herum merken, dass diese junge Frau schreiben kann. Doch niemand unterstützt sie. Wie kann das sein?" Karen Duve antwortet in ihrer lakonischen Art: "Weil das Talent nicht zählt. Die neue Zeit – Industrialisierung, der Code Napoleon, die Aufklärung – ist da in dem Wasserschloss in Westfalen, wo die Familie Droste-Hülshoff wohnt, noch nicht angekommen."

Mehr als eine romanhafte Biografie

Die Gebrüder Grimm, Brentano und Heine spielen im Leben der Droste-Hülshoff eine Rolle. Das habe sie sich aber nicht ausgedacht, tatsächlich kannten sich fast alle Schriftsteller und Gelehrte der Zeit mehr oder weniger gut. Überhaupt habe sie nur an wenigen Stellen frei dazu erfunden, manchmal habe sie Zitate oder Gewohnheiten von anderen Zeitzeugen auf ihre Protagonisten übertragen. Im Großen und Ganzen orientiere sich "Fräulein Nettes kurzer Sommer" aber an wahren Gegebenheiten und echten Personen, erzählt Duve. Durch sein Detailreichtum und die Zeit, die sich der Roman lässt, das Leben der Droste-Hülshoff zu beschreiben wird das Buch viel mehr als eine romanhafte Biografie. "Fräulein Nettes kurzer Sommer" entfaltet Stück für Stück, Seite für Seite, ein Panorama einer Zeit politischer und kultureller Umbrüche, die uns noch heute begleiten.

