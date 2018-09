"Circa's Peepshow" - der Name erinnert an früher, als man Geld in einen Automaten geworfen hat, sich dann ein Vorhang lüftete und eine Dame sich langsam und lasziv auszog. So aber wird es an diesem Abend nicht. Ja, es wird gestrippt. Und ja, es gibt viel nackte Haut und Erotik. Anrüchig ist es aber nicht eine Sekunde.

Der rote Samtvorhang hebt sich, eine halbrunde, schwarze Bühne kommt zum Vorschein. Ein silberner Vorhang, der an Weihnachtslametta erinnert, spiegelt sich im roten Licht. Erst sind zwei Frauen auf der Bühne. Sie stehen im Lichtkegel umgeben von Nebel, bewegen sich schlangenartig, tanzen langsam, verbiegen Ihre Körper, sodass man schon beim Hinsehen Rückenschmerzen bekommt.