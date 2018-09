imago/Seeliger Audio: Inforadio | 03.09.2018 | Im Gespräch mit Ute Büsing | Bild: imago/Seeliger

Interview | Dagmar Manzel wird 60 - "Ein richtiger Clown ist ja oft eigentlich zutiefst traurig"

01.09.18 | 08:27 Uhr

Sie ist eine der ganz großen singenden Schauspielerinnen, Star der Komischen Oper Berlin, bekannt aus Film und Fernsehen, etwa dem "Franken"-Tatort: Dagmar Manzel. Am Samstag wird sie 60 Jahre alt.

rbb: Dagmar Manzel – Sie wurden geboren am 1. September 1958 in Berlin-Friedrichshagen - im chinesischen Jahr des Hundes. Hat das eine Bedeutung für Sie? Dagmar Manzel: Der Hund ist ja sehr anhänglich, sehr fleißig und sehr treu. Ich habe damals, wie alle anderen auch, die Horoskope und chinesische Sternzeichen gelesen. Ja, Jahrgang 58 ist, glaube ich, ein guter Jahrgang.

Mehr zum Thema br ARD-Mediathek - Dagmar Manzel - Porträt einer Antidiva Dagmar Manzel ist eine der großen Schauspielerinnen unserer Zeit. Eine Frau, die mit ganzer Seele spielt, tanzt und singt, die wandelbar ist und sich nicht festlegen lässt. Als fränkische Tatort-Kommissarin erreicht sie höchste Einschaltquoten. Im Auftrag von BR, MDR und rbb.

Berlin-Friedrichshagen war der Ort Ihrer Kindheit, der Eltern und Geschwister – wie ist das "Menschenkind", so heißt nämlich Ihre Autobiografie, dort geprägt worden? Friedrichshagen gehört ja zu Berlin, aber eigentlich ist es ein Städtchen für sich. Da ist meine Kindheit sehr behütet gewesen. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit mit meinen Geschwistern und meinen Eltern, hatte dort eine schöne Schulzeit. Irgendwie war das alles so heile Welt. Ich habe gelesen, Sie sind dann in den Keller gegangen und haben Bücher gelesen. Die dachten, ich hole die Kohlen hoch, bringe den Mülleimer weg, aber ich habe natürlich Bücher gelesen. Fernseher gab es ja noch nicht. Meine Eltern hatten auch eine tolle Plattensammlung und ich habe sehr früh dann Comedian Harmonists, Fritzi Massary und die berühmten Opernchöre gehört. Mit 14 oder 15 hatte ich dann eine richtig große Plattensammlung – vorwiegend klassische Musik.

Dagmar Manzel als "Winnie" bei der Premiere der Inszenierung "Glückliche Tage" von Samuel Beckett (Regie: Christian Schwochow) am 22. April 2017 im Deutschen Theater in Berlin. Bild: dpa

Sie haben damals ganz dolle berlinert, wurden aber dennoch gleich beim ersten Anklopfen von der Ernst Busch-Schauspielschule angenommen. Schon im zweiten Studienjahr begann dann ihre rasante Schauspielkarriere: erst in Dresden und dann 18 Jahre Deutsches Theater Berlin. Meine ersten Auftritte, meine ersten Bühnenrollen waren noch sehr stark vom Berliner Dialekt geprägt. Jetzt darf ich es ja machen. Zum Beispiel in "Die Perlen der Cleopatra" (Komische Oper Berlin, Anm.d.R.) muss ich ja regelrecht berlinern, was auch sehr schön ist. Jetzt sind Sie einer der Stars an der Komischen Oper, vor allem durch diese wechselseitige Befruchtung mit Barrie Kosky. Eine Frau, die weiß, was sie will, manchmal auch 20 Rollen auf einmal. Fritzi Massary hat ja dort auf der Bühne gestanden. Die Rollen wie "Eine Frau, die weiß, was sie will" oder "Die Perlen der Cleopatra" wurden ihr auf den Leib geschrieben. Es ist natürlich schön, dass Barrie Kosky dort an diese Tradition wieder angeschlossen hat, indem er alle diese Stücke auch natürlich wieder neu bearbeitet. Da braucht er auch eine singende Schauspielerin.

Bis heute auch in gewisser Weise prägend ist der Film "Coming out", den Sie gedreht haben. Der kam heraus im Kino International am Tag des Mauerfalls. Ich hatte da Vorstellungen am Deutschen (Theater, Anm.d.R), dann bekamen wir das schon über die Requisite mit, dass da was passiert, dass die Mauer fällt. Dann bin ich rüber zur "Coming Out"-Premiere. Der Film lief schon. Ich kam nur zum Verbeugen und dann hab' ich immer gesagt: 'Die Mauer ist offen!' Alle sagten: "Ja, ja, Dagmar, die Mauer ist offen." Damals hatte ja auch keiner ein Handy. Die Premierenfeier war dann Burgfrieden, direkt am Grenzübergang. Es waren eigentlich nur Massen, die vorbeikamen - und wir saßen da und feierten "Coming Out", das war irgendwie eine verrückte Situation. Wurde danach vieles für Sie anders? Für alle wurde alles anders: die Art des Lebens, die Art, wie man sich bewerben soll. Auf einmal brauchte man eine Agentur, man musste mit einem Geldautomaten umgehen. Viele verloren ihre Arbeit, wussten nicht, wie es weiter geht. Allerdings war ich durch das feste Engagement am Deutschen Theater sehr geschützt. Ich habe allerdings doch gekündigt, weil ich sehr viel gedreht habe – wie "Schtonk!" mit Helmut Dietl. Dadurch bin ich beruflich sehr gut aufgefangen worden. Dafür bin ich im Nachhinein sehr dankbar, dass ich dadurch meine Familie, meine Kinder gut ernähren konnte.

Manzel ist auch "Tatort"-Kommissarin.

Nicht nur in der Paula Ringelhahn, so heißt Ihre "Tatort"-Kommissarin, steckt ganz viel Dagmar Manzel drin, auch in "Anatevka" (Komische Oper Berlin, Anm.d.R.). Da spielen sie nämlich zur Spielzeit-Eröffnung wieder. Genau, da spiele ich die Golde und die Leute lieben es, die Vorstellungen sind ja eh immer alle ausverkauft. Es sind eigentlich zwei große, sehr emotionale Bühnenbilder. Darin bewegen sich diese Figuren aus einer anderen Zeit. Auf einmal merkst du: Das ist so heutig, so real - und schafft es, die Zuhörer zu verführen. Das ist jetzt noch einmal eine ganz andere Zeit. Aber Barrie Kosky sieht Sie ja auch als zeitgenössische Reinkarnation der Bühnenkunst der 1920er Jahre. Er attestiert Ihnen auch jüdischen Humor, der passt dann wieder zur "Anatevka". Ja genau, das muss auch so sein. Ich bin natürlich auch geprägt durch die Komponisten und Dichter der 1920er und 1930er Jahre. Die Großen waren ja vorwiegend alles jüdische Komponisten und Dichter. Das hat sehr viel auch mit der Musik und den Texten dieser Zeit zu tun. Da schwingt eine große Melancholie auch drinne. Das ist auch der jüdische Humor. Ich zitiere immer sehr gerne von Emile Cioran: "In einer Welt ohne Melancholie würde die Nachtigall anfangen zu rülpsen."

Mehr zum Thema rbb/Degeto/Conny Klein Do 30.08.2018 | 20:15 | Film im rbb Zum 60. Geburtstag von Dagmar Manzel - Besuch für Emma

Sie seien eine Tragikomödin und auch ein Clown, heißt es in der Selbstbeschreibung, aber auch in der Fremdbeschreibung ganz oft. Das sagt Barrie Kosky auch gerne. Ein richtiger Clown ist ja oft eigentlich zutiefst traurig. Das heißt jetzt nicht, dass ich zutiefst traurig bin, aber ich habe natürlich auch wie jeder andere Mensch beide Seiten. Durch den Beruf bin ich immer wieder angehalten, weil es ja immer wieder über meine Seelenzustände in diese Rollen geht, da sehr sensibel und sehr hellhörig zu sein. Ich glaube, ich kompensiere das einfach dadurch, dass ich mich für unglaublich viele Sachen begeistern und interessieren kann. Und so habe ich auch die zeitgenössische Musik mit Helmut Oehring entdeckt. Da tun sich so viel Räume für mich auf und da möchte ich mich einfach auch wirklich verschenken. Alles, das was ich habe, irgendwie weitergeben und das was man erfahren hat in seinem Leben und das was man verkraftet hat und das was man nicht verkraftet hat – ob das der Schmerz ist oder die Freude oder Dinge, die nicht mehr zu verändern oder nicht mehr zurückzunehmen sind. All das bleibt ja in dir haften. Ich habe das Glück, einen Beruf zu haben, in dem ich das durch verschiedene Rollen und Szenen, die ich spiele – ob Film oder Theater – irgendwie alles verarbeiten kann.

Das Gespräch mit Dagmar Manzel führte Ute Büsing für Inforadio. Dieser Text ist eine gekürzte und redigierte Fassung. Das komplette Interview können Sie oben im Beitrag im Player hören. Sendung: Inforadio, 03.09.2018, 9.00 Uhr