"Eventspielzeug" und "platte Nachahmung" - das sind nur zwei Vorwürfe gegen das umstrittene Kunstprojekt "DAU Freiheit". In Mitte sollte die Berliner Mauer symbolisch wieder aufgebaut werden. Doch nun scheint das Projekt abgesagt, meldet der Tagesspiegel.

Nach einem Bericht des Berliner Tagesspiegel kann die Kunstinstallation "DAU" in diesem Jahr nicht stattfinden. Demnach wären die Probleme mit Technik und Sicherheit zu groß, um die notwendigen Genehmigungen in der Kürze der Zeit zu erteilen. Der Senat hatte noch am Donnerstag angekündigt, dass Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) und Mittes Stadträtin Sabine Weißler (Grüne) am Freitagmorgen eine Pressekonferenz mit Details zu dem Projekt geben werden.

Idee des "DAU"-Kunstprojektes war es, dass ab Mitte Oktober in Berlin für rund vier Wochen wieder eine Mauer errichtet wird. Die baugleiche Rekonstruktion der früheren originalen Berliner Mauer sollten Teile der Berliner Innenstadt umschließen. Bei dem Kunst- und Sozialexperiment sollten Besucher unter anderem die Erfahrung von Freiheitsverlust und totalitären Systemen machen können. Den Plänen zufolge sollten Gäste dazu ein Visum beantragen, um in den eingemauerten Bereich zu gelangen. Am 9. November dann, dem Tag des Mauerfalls, sollte diese temporäre Berliner Mauer in einer künstlerischen Performance eingerissen werden. Allerdings hatten die Berliner Behörden das Projekt noch nicht genehmigt.

Bei "DAU" handelt es sich um eine Trilogie, die in der Bundeshauptstadt unter dem Titel "Freiheit" laufen solle. Ein zweiter Teil unter dem Titel "Gleichheit" soll dann in Paris und ein dritter Teil "Brüderlichkeit" in London folgen. "DAU" geht auf ein europäisches Film- und Performanceprojekt unter Leitung des russischen Regisseurs Ilja Chrschanowski zurück.