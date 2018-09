Zuvor hatte das Bezirksamt-Mitte einen entsprechenden Antrag der Veranstalter unter anderem wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) sagte am Freitag bei einer Pressekonferenz, dass die vorgelegten Unterlagen eine Genehmigung nicht möglich machten. "Das liegt auch viel an dem Sicherheitskonzept."

Die Veranstalter des Kunstprojekts "DAU" haben verwundert auf den Stopp ihrer Pläne durch die Berliner Behörden reagiert. Die Informationen an die Veranstalter seien "inhaltlich völlig anders begründet" als das, was die verantwortlichen Politikerinnen bei einer Pressekonferenz erklärt hätten, sagte eine Sprecherin der Nachrichtenagentur DPA. "Die Veranstalter prüfen dies nun und werden sich zeitnah äußern", kündigte sie an.

Geplant war ein knapp 35.000 Quadratmeter großes Areal rund um das Kronprinzessinnenpalais mit einer 800 Meter langen Mauer aus Beton einzuschließen. Besucher sollten zudem in einer Art interaktivem Rollenspiel nacherleben können, wie sich ein Leben ohne Freiheiten in einem totalitären System anfühlt. "Von der Dimension spielt das 'DAU'-Projekt in der Liga: Berlin-Marathon, Kirchentag, Fan-Meile", sagte Günther. Dies seien zwar eigentlich Routineveranstaltungen. Allerdings würden sie mit einem Jahr Vorbereitungszeit geplant. Die Berliner Verwaltungen seien in der Lage solche Projekte zu stemmen, sagte sie, "wenn die Voraussetzungen stimmen".

Bei dem Projekt des russischen Filmemachers Ilya Khrzhanovsky sollte vom 12. Oktober an vier Wochen lang ein ganzes Häuserkarree in Berlin-Mitte mit einer Betonmauer abgeriegelt werden, um dahinter ein diktatorisches System erfahrbar zu machen.