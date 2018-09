Die Veranstalter des umstrittenen Kunstprojekts DAU sind bereit, das Vorhaben zu verschieben. Dafür müsste allerdings erst ein für alle Beteiligten machbares Zeitfenster festgelegt werden, teilten die Berliner Festspiele am Freitag auf ihrer Homepage mit.

Zunächst hatten die Veranstalter an einer Umsetzung noch in diesem Jahr festgehalten - mit der Begründung, dass sie entgegen der öffentlichen Darstellung keine behördliche Absage erhalten hätten. Nachdem Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus einer Genehmigung des Projekts noch in diesem Jahr eine Absage erteilte, würden die Berliner Festspiele das nun akzeptieren, heißt es weiter.