dpa/Axel Heimken Video: rbb24 | 06.09.2018 | Bild: dpa/Axel Heimken

Kategorie "Beste Programmaktion" - Fritz gewinnt Radiopreis für Umweltaktion #Abbechern

06.09.18 | 21:48 Uhr

Die rbb-Welle Fritz hat am Donnerstag den Deutschen Radiopreis in der Kategorie "Beste Programmaktion" gewonnen. Karen Schmied und Momo Faltlhauser wurden für ihre Umweltaktion #Abbechern ausgezeichnet.

Die rbb-Welle Fritz hat für die Umweltaktion #Abbechern in der Kategorie "Beste Programmaktion" den Deutschen Radiopreis gewonnen. Karen Schmied und Momo Faltlhauser von Fritz haben den Preis am Donnerstagabend bei der Gala in Hamburg in Empfang genommen. "Die Jury zeichnet eine Programmaktion aus, die in hervorragender Weise ihre junge Zielgruppe angesprochen und zu sinnvollem, ökologischen Handeln bewegt hat", hieß es zur Begründung.

Infos im Netz deutscher-radiopreis.de - Deutscher Radiopreis 2018 Gewinner und Nominierungen im Überblick

Fritz-Aktion #Abbechern: Kampf den Pappbechern

Fritz, das junge Programm vom rbb, hat im Oktober/November 2017 gemeinsam mit Hörerinnen und Hörern 1 Million Pappbecher gespart. Dafür gab es in der Fritz-App einen "Becher-Button" zum #Abbechern: Sobald jemand einen Einwegbecher für ein Heißgetränk eingespart hatte, konnte der Becher-Button gedrückt werden. Die Aktion wurde ein voller Erfolg. Am 31. Oktober wurden bereits ca. 700.000 Pappbecher eingespart, eine Woche später dann die angepeilte Million. Zum Hintergrund: 490.000 Coffee-to-go-Becher landen jeden Tag allein in Berlin im Müll. Das sind jährlich 170 Millionen. Nur in Berlin.

rbb in zwei Kategorien nominiert

Der rbb war in zwei weiteren Kategorien nominiert - ging aber leer aus. In der Kategorie "Beste Reportage" waren Hans Rubinich und Gabriela Hermer für das Kulturradio-Feature "Papa war am Breitscheidplatz – Der Berliner Terroranschlag und die Folgen" nominiert. Den Radiopreis gewannen Philipp Eckstein und Benedikt Strunz von NDR Info für "Panama Papers". Außerdem war die Kulturradio-Hörspielreihe "Papa, Kevin hat gesagt ..." in der Kategorie "Beste Comedy" nominiert. Der Radiopreis ging hier an Dietmar Simon und Buddy Ogün von Radio Hamburg für "Die Radio Hamburg Newsshow".

Kulturradio: Kluge Comedy und Reportage über Terroranschlag

"Papa, Kevin hat gesagt ..." so beginnt fast jede der 20 Folgen, in der die zwölfjährige Greta (Mia Carla Oehring) ihren Vater (Bastian Pastewka) mit Statements konfrontiert, die populistisch und voller Vorurteile zu sein scheinen. Ganz egal, ob es sich dabei um Kopftücher, Naturschutz, die Homo-Ehe, Political Correctness oder das Sexleben der Lehrerin dreht. Die rbb-Comedy-Serie ist eine Hommage an den Hörspielklassiker "Papa, Charly hat gesagt…", der in den Siebziger Jahren Kultstatus besaß. Das Feature "Papa war am Breitscheidplatz" von Hans Rubinich lässt als eine der ersten publizistischen Veröffentlichungen in Deutschland die Hinterbliebenen des Anschlags am Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 ausführlich zu Wort kommen. Einfühlsam befragt der Autor seine Protagonisten, sucht sie über einen längeren Zeitraum immer wieder auf. Gleichzeitig rekonstruiert er minutiös das Versagen des Berliner LKA in der Angelegenheit Anis Amri – immer mit Blick darauf, was die Ermittlungen für die Angehörigen bedeuten.

Der Deutsche Radiopreis

Der Deutsche Radiopreis ist die wichtigste Auszeichnung für Radiomacher in Deutschland. Seit 2010 zeichnet die unabhängige Radiopreis-Jury beim Grimme-Institut herausragende Produktionen aus. 2018 werden mit dem Deutschen Radiopreis besondere Leistungen in insgesamt elf Kategorien prämiert. Die Gewinner des Deutschen Radiopreises 2018 werden am 6. September in Hamburg bekannt gegeben.

Sendung: rbb24, 06.09.2018, 21.45 Uhr