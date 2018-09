Bereits im Juni haben "Die Ärzte" angekündigt, nach sechsjähriger Live-Pause auf ausgewählten Festivals zu spielen: Vom 7. bis zum 9. Juni 2019 treten sie exklusiv bei den Zwillingsfestivals Rock am Ring am Nürburgring in der Eifel und Rock im Park auf dem Nürnberger Zeppelinfeld auf.