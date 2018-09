Millak und Partner Audio: Inforadio | 08.09.2018 | Nachrichten | Bild: Millak und Partner

Neues Gutachten zum Einheitsdenkmal - "Eine wackelige Schale auf schwabbeligem Grund"

08.09.18 | 22:35 Uhr

Ein neues Gutachten stellt das geplante Einheitsdenkmal vor dem Berliner Stadtschloss erneut in Frage. Einem Medienbericht zufolge bemängeln Denkmalschützer vor allem, dass die "Wippe" auf Pfeilern auf Spreesand stehen soll.

Ein neues Gutachten stellt die Errichtung des seit 20 Jahren umstrittenen Einheitsdenkmals vor dem Berliner Stadtschloss erneut in Frage. Das Landesdenkmalamt erhebe darin gegen den Bau "aus fachlicher Sicht der Denkmalpflege erhebliche grundsätzliche Bedenken", berichtete der "Berliner Kurier" am Samstag. Das neue Gutachten sei notwendig geworden, weil die 2015 erteilte Baugenehmigung am 9. Oktober auslaufe, hieß es.



Die Bedenken richten sich vor allem gegen die von den Designern Milla Partner geplante Bauweise, sieben Betonpfeiler von 1,50 Meter Dicke in den sandigen Spreeufergrund zu treiben, um der begehbaren riesigen Wippe Standfestigkeit zu verleihen. Das Denkmal sei "eine wackelige Schale auf schwabbeligem Grund", so das Gutachten.



Schäden an denkmalgeschütztem Sockel befürchtet

Zudem werden Schäden an dem denkmalgeschützten Sockel des früheren Kaiser-Wilhelm-Denkmals, auf dem die Wippe stehen soll, und dem darunter liegenden Gewölbe befürchtet. Ferner befürworteten die Denkmalschützer die Rückkehr der geborgenen, gut erhaltenen Mosaike des Sockels.



Das Fazit laute eindeutig: "Die Eingriffe und der damit verbundene Verlust an Denkmalsubstanz und Denkmalqualität" stehen einer "denkmalschutzrechtlichen Genehmigung entgegen".



Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hatte erst am vergangenen Wochenende erklärt, sie möchte, dass noch in diesem Herbst mit dem Bau des Einheitsdenkmals vor dem Berliner Stadtschloss begonnen wird.



Große begehbare Waage geplant

Nach langer Debatte über das Einheitsdenkmal hatte der Bundestag 2017 beschlossen, dass das Freiheits- und Einheitsdenkmal gebaut werden soll. Zuvor wollte der Haushaltsausschuss das Projekt wegen einer Kostensteigerung von zehn auf 15 Millionen Euro stoppen. Geplant ist derzeit eine große begehbare Waage vor dem Berliner Schloss. Unter dem Motto "Bürger in Bewegung" soll sie an die Friedliche Revolution in der DDR 1989 und die Wiedergewinnung der Deutschen Einheit erinnern. Inzwischen hat das Land Berlin das Grundstück bereits an den Bund übertragen. Eine Berliner Bürgerinitiative fordert jedoch, dass das Denkmal vor dem Reichstag gebaut werden soll.



