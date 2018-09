dpa/Pollmann Audio: Inforadio | 28.09.2018 | Jakob Bauer | Bild: dpa/Pollmann

European Month of Photography in Berlin - Viele fotografieren wieder wie im 19. Jahrhundert

28.09.18 | 08:36 Uhr

Events und Ausstellungen an mehr als 100 Orten: Am Freitag startet in Berlin der "European Month Of Photography" (EMOP). Dabei zeigt sich, dass Fotografie auch im digitalen Zeitalter wieder langsamer wird. Zumindest die künstlerische. Von Jakob Bauer

Licht und Zeit – große, bedeutungsschwere Begriffe. Worte, die eng mit dem Medium Fotografie verbunden sind. Und das Motto, unter das Ann-Christin Bertrand die Opening Days des EMOP, des European Month Of Photography, gestellt hat. Denn diese abstrakten Begriffe sind doch ganz nah an der Alltagswelt. Die "Zeitlichkeit des Bildes", so die Kuratorin, habe sich komplett verändert – und befinde sich immer noch im Veränderungsprozess: "Ob ich stundenlang belichten muss, weil ich mit hochsensiblem Material und schweren Kameras arbeite oder mit meinem Smartphone einmal "Klick" mache und das sofort in den sozialen Medien weiterverteile, ist schon ein großer Unterschied. Das verändert die Zeitlichkeit des Mediums. Man spricht auch von der Verflüssigung der Fotografie."

Mehr zum Thema 28. bis 30. September - EMOP OPENING DAYS Im C/O Berlin finden vom 28. bis 30. September die EMOP OPENING DAYS statt. Der Eintritt ist frei. Eröffnung ist am Freitagabend um 19 Uhr. Am Wochenende gibt es von jeweils 12 Uhr an Programm.



Bewusstsein für die Bilderwelten von heute schaffen

Jeder kennt das: Ein Sonnenuntergang taucht den Himmel in flammend rotes Licht, also schnell das Handy gezückt und draufgehalten. Aber das Bild ist viel zu hell. Macht nichts, schnell kurz an den Einstellungen gefummelt und nach einer Minute hat man ein hübsches Foto. Und wo man früher vielleicht eine einzige Postkarte aus dem Urlaub geschickt hätte, versendet man heute Bilder en Masse über Kurznachrichtendienste. Wir entwickeln uns von einer von Schrift geprägten zu einer bildbasierten Gesellschaft, meint Ann-Christin Bertrand. Ihr ist es daher wichtig, dass die Menschen ein Bewusstsein dafür entwickeln, was sie da überhaupt machen – und sehen. Aber es geht noch weiter. Was bedeuten "Licht" und "Zeit" eigentlich für CGI, also mit dem Computer geschaffene Bildwelten? Diese existieren in der Realität gar nicht. "Ich halte es für unglaublich wichtig, dass man sich solche Fragen stellt und mit mehr Bewusstsein an diese Bildwelten herangeht. Auch dafür soll das Festival da sein", so die Kuratorin.

Zurück in die Zukunft

Das Herzstück dieses Festivals ist die Ausstellung "Back To The Future". Originale des 19. Jahrhunderts treffen hier auf zeitgenössische Arbeiten. Ein assoziativer Dialog entstehe, sagt Ann-Christin Bertrand. Denn damals war die gleiche Offenheit und Experimentierfreude zu spüren wie heute. Obwohl das 19. Jahrhundert so weit weg scheint, sieht sie Parallelen zwischen den Anfängen der klassischen Fotografie und den Anfängen dessen, was wir heutzutage zwar noch Fotografie nennen, was sich seit der Digitalisierung aber extrem verändert hat. Auch wenn wir den gleichen Begriff verwenden, ist "Fotografie" heute strenggenommen etwas ganz anderes.

Wie Fast Food und Slow Food

Doch die Anfänge der Fotografie sind tatsächlich wieder interessant für eine junge Künstlergeneration: Die fassbare, haptische Materialität von Fotografien, die Arbeit mit analogen Apparaten, die stundenlange Beschäftigung mit einem Motiv, die minutiöse Arbeit mit Licht. Ohne dabei jedoch die Vorzüge des digitalen Zeitalters, wie die Bildbearbeitung, zu ignorieren. Bertrand vergleicht das mit Fast Food und Slow Food: "Es gibt ja für alles immer Gegenbewegungen und ich glaube, dass das eine Form der Gegenbewegung ist." Eine Reaktion auf eine Tendenz, die seit Jahren sichtbar ist: Dass Fotografie immer mehr am Bildschirm wahrgenommen wird und sich extrem schnell teilen und vervielfältigen lässt.

Argentinische Empanadas und Mouse On Mars

Die Ausstellung "Back To The Future" steht im Zentrum der dreitägigen Opening Days. Wobei das Festival neben anderen Ausstellungen noch mehr bietet: Ein Panel mit dem britischen Starfotografen Martin Parr zum Beispiel oder Workshops für Kinder. Ein bewegliches Museum in Holzboxen, ein Konzert mit den Elektronik-Legenden Mouse On Mars, argentinische Empanadas, Foodtrucks, Kaffeebuden und eine Bühne vor dem C/O mit Musik Non-Stop. Die Besucher können sich das ganze Wochenende in und um das ehemalige Amerika-Haus am Zoo herum aufhalten.

Sendung: Inforadio, 28.09.2018, 07:55 Uhr