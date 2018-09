Vergleich im Kündigungsstreit am Staatstheater Cottbus

Der Rechtsstreit um die Kündigung des Generalmusikdirektors am Cottbuser Staatstheater, Evan Alexis Christ, ist beendet. "Die Parteien haben den Rechtsstreit durch Vergleich erledigt", teilte das Arbeitsgericht Cottbus am Donnerstag mit. Weitere Details wurden nicht genannt.

Streit am Staatstheater Cottbus

Von der für den Theaterbetrieb verantwortlichen Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder) hieß es: "Herr Christ und die Brandenburgische Kulturstiftung freuen sich, dass sie die Differenzen aus der jüngeren Vergangenheit erfolgreich ausräumen konnten und nunmehr zu einer Einigung gekommen sind." Über den Inhalt des Vergleichs sei Stillschweigen vereinbart worden. Man habe sich auf die Beendigung des Vertragsverhältnisses zum 31. Juli 2018 geeinigt, hieß es nur. In der Mitteilung dankten die Stiftung und die Theaterleitung Christ für seine zehnjährige Tätigkeit an dem Mehrspartenhaus. Unter seiner Leitung seien vielbeachtete musikalische Höhepunkte erreicht worden.

Christ war Ende April nach harscher Kritik aus dem Ensemble an seinem Führungsstil gekündigt worden. Die Vorwürfe drehten sich um cholerische Ausfälle und Mobbing. Christ hatte eigentlich einen Vertrag bis 2024 an Brandenburgs einzigem Staatstheater. Er zog vor Gericht, weil er sich gegen seine Kündigung wehren wollte. Anfang Juli wurde in einer Güteverhandlung keine Einigung erzielt.

Der Krach am Staatstheater Cottbus um Christs Führungsstil hatte auch zur Folge, dass Intendant Martin Schüler zum Ende der Spielzeit aufhörte und dass der Theater-Stiftungschef Martin Roeder eine fristlose Kündigung erhielt. Interims-Direktor ist zurzeit René Serge Mund. Wer neuer Generalmusikdirektor wird, ist noch unklar.