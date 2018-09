imago/STAR-MEDIA Audio: Inforadio | 10.09.2018 | Raffaela Jungbauer | Bild: imago/STAR-MEDIA

Kritik | Lollapalooza-Festival im Berliner Olympiastadion - Weltstars, #wirsindmehr und #DavidGitter

10.09.18 | 07:16 Uhr

Der Berliner Ableger des Lollapalooza-Festivals ist am Wochenende zum vierten Mal über die Bühne gegangen. Im und am Olympiastadion lief es dieses Mal ziemlich gut, anders als in den vergangenen Jahren. Doch dann kam David Guetta. Von Raffaela Jungbauer

Berlin ist eine Weltstadt - und die Bewohner wollen ein Festival, das im weltweiten Vergleich mithalten kann. Große Namen soll dieses Festival haben, Megastars, nach denen sich andere die Finger lecken würden. Außergewöhnlich soll es sein und die Erlebnishungrigen in eine komplett andere Welt befördern.



Zwei Tage lang Fantasie und Musik – das ist der Anspruch des Lollapalooza-Festivals in Berlin. Zumindest in Teilen wurden die Macher diesem Anspruch in diesem Jahr gerecht.

Mehr zum Thema dpa Kein Einlass wegen Sicherheitsbedenken - Lollapalooza sperrt Tausende David-Guetta-Fans aus

Sommer, Sonne, große Namen

Große Namen gab es zuhauf auf dem großen Festivalgelände, bestehend aus Olympiastadion und mehreren angrenzenden Grünflächen: Bei strahlendem Sonnenschein und sengender Spätsommerhitze spielten Weltstars wie The Weeknd, Dua Lipa und Imagine Dragons. Man konnte auf der Wiese liegen und den Balladen der US-Indierockband The National lauschen, sich mit 3D-Brille Kraftwerk anschauen, bei Ben Howard rumkuscheln und mit den altehrwürdigen Hip-Hop-Stars von Freundeskreis den Klassiker "A-N-N-A" mitrappen.

Viel Hip Hop und EDM

Überhaupt waren viele Hip-Hopper da: Trettmann, RAF Camora, Rin oder Casper. Während seiner energiegeladenen Show brachte Letzterer noch Ahzumjot, Marteria und Drangsal mit auf die Bühne. Das war ein herrlicher Abriss. Nachdem er zuvor ja auch in Chemnitz bei #wirsindmehr aufgetreten war, hat er dann auch seinen Lollapalooza-Auftritt genutzt, um noch einmal eine kurze Ansage gegen rechte Gewalt zu machen. Unpolitischer ging es bei den EDM-Stars zu: Armin Van Buuren, David Guetta und Kygo besannen sich eher aufs Auflegen und thronten wie Götter im Gegenlicht hinter ihren DJ-Kanzeln.

Verkehrsprobleme? Keine Spur

Rund 140.000 Besucher hatten die Verantwortlichen im Vorfeld erwartet und wollten alles besser machen als im Vorjahr. Da hatte es große Probleme mit der An- und Abreise in Hoppegarten gegeben. Anwohner protestieren und machten schon im Vorfeld darauf aufmerksam, dass die S-Bahn-Verbindungen ein derartiges Besucheraufkommen nicht würden stemmen können. Die Bewohner behielten Recht, es kam zu ziemlich kritischen Drängeleien auf den Bahngleisen. Aber 2018 waren die Voraussetzungen ganz andere: Das Lollapalooza fand wieder mitten in Berlin statt. Besucheranstürme ist man am Olympiastadion gewohnt, es gibt genügend Bahnsteige und so verlief an beiden Tagen verkehrstechnisch alles easy.

Bis #DavidGitter kam

Doch dann kam der große Fauxpas: An beiden Abenden musste man für die im Stadioninneren gelegene Perry's Stage vorzeitig den Einlass stoppen, weil zu viele Menschen die EDM-Stars David Guetta und Kygo sehen wollten. Mit einem Fassungsvermögen von lediglich 25.000 Besuchern war dieser Bereich viel zu klein konzipiert. Aus Sicherheitsgründen und behördlichen Vorgaben, hieß es. Die Ränge durften nicht besetzt werden, draußen standen Polizisten mit Gewehren und bildeten menschliche Schranken, um das Publikum in Reih und Glied zu halten. Tausende Fans kamen nicht hinein und machten ihrem Unmut online unter dem Hashtag #DavidGitter Luft.

Man wolle aus diesen Fehlern lernen, sagten die Macher am Sonntagabend im rbb-Interview. Außerdem gaben sie bekannt, dass das Lollapalooza auch im nächsten Jahr auf dem Olympiagelände stattfinden wird. Damit bleibt nun erstmals eine Location dem bisherigen Wanderfestival treu. Und vielleicht geht es ja dann auch endlich mal ohne Fauxpas.

Guetta spielt - aber viele dürfen nicht rein

Bild: rbb|24 / Schneider Zum vierten Mal wird in Berlin an diesem Wochenende das Lollapalooza-Festival gefeiert - oder auch ein bisschen verschlafen.

Bild: rbb|24 / Schneider Am ersten Tag sind nach Angaben des Veranstalters rund 70.000 Menschen gekommen.

Bild: Fritz Das waren rund 10.000 weniger als im vergangenen Jahr.

Bild: ZB Zu den Highlights gehört eine Multimedia-Show der Elektro-Band Kraftwerk. Weitere Headliner sind der Rapper Casper (Bild von seiner Show am Samstag), der DJ David Guetta, der Ex-Oasis-Sänger Liam Gallagher und der kanadische R&B-Musiker The Weeknd.

Bild: rbb|24 / Schneider Im vergangenen Jahr hatte das Festival auf der Rennbahn Hoppegarten in Brandenburg stattgefunden. Unter anderem wegen großer Probleme bei der An- und Abreise hatten die Veranstalter das Festival in diesem Jahr aber wieder zurück nach Berlin verlegt.

Bild: rbb/Sebastian Schneider Diesmal sind das Olympiastadion sowie der umgebende Olympiapark Schauplatz des Festivals. Wenn alles glattläuft, bleibt das auch so - es gibt schon die Absicht, die Sache hier nächstes Jahr zu wiederholen.

Bild: dpa/Jens Kalaene Wegen des erwarteten Besucherandrangs setzte die Berliner S-Bahn jetzt zusätzliche Züge ein und fährt ab 19 Uhr im 3-Minuten-Takt. Am Samstag klappte das gut - das Chaos aus dem vergangenen Jahr in Hoppegarten blieb aus.

Ärger aber gabs für viele Besucher erstmal beim Ankommen: Man kann auf dem Lollapalooza nur noch bargeldlos bezahlen und muss einen persönlichen Chip aufladen. Viele hatten es versäumt, das schon vorab online zu machen. Entsprechend lange waren die Schlangen vor den Aufladestationen. | Bild: rbb/Sebastian Schneider

War das erledigt, hob sich bei den meisten schnell die Laune: Auf dem weitläufigen Gelände konnte man sich schnell die Zeit vertreiben, zum Beispiel mit fotogenen Gästen. | Bild: rbb|24 / Schneider

Ein Sponsor spendierte Airbrush-Tattoos, die nach ein paar Tagen wieder abgewaschen werden können. Zwei der Motive zur Auswahl: Der Fernsehturm und das Ampelmännchen. | Bild: rbb|24 / Schneider

Andere begutachteten sich im Spiegel, damit das erworbene Festivalshirt auch nicht zu sehr um die Hüften spannte. | Bild: rbb|24 / Schneider

Oder sie verschönerten per Siebdruck im Festivalbereich "Der grüne Kiez" Stoffbeutel mit Botschaften. Die Ecke des Geländes steht unter dem Motto "1.000 Farben der Vielfalt", Initiativen wie die Berliner Aidshilfe, die Greenpeace Jugend oder Viva con Agua sind dort mit Ständen vertreten. | Bild: rbb|24 / Schneider

Bild: rbb|24 / Schneider Das Lollapalooza bietet außerdem ein Rahmenprogramm aus Kunst, Theater, Comedy, Street Food und Mode.

Bild: dpa/Britta Pedersen Es gibt Vorstellungen im und um das Becken des Olympiabads...

Bild: dpa/Britta Pedersen ... unter dem Titel "Aquapalooza".

Bild: rbb|24 / Schneider Am Samstag stelzten kostümierte Gaukler über das Gelände.

Bild: imago/stefan zeitz Die Kunstinstallationen sind natürlich immer Selfie-tauglich.

Bild: rbb|24 / Schneider Der Sommer wurde nochmal per Sondergenehmigung verlängert, es war angenehm warm, aber nicht zu heiß an diesem ersten Festivaltag.

Bild: dpa/Britta Pedersen Wo sonst Sportler gegeneinander angetreten, laufen jetzt bunt verkleidete Menschen - manche kannte man von irgendwoher.

Bild: dpa Der in Berlin lebende Rapper Casper ist mit seinem Kompagnon Marteria und dem gemeinsamen Album "1982" gerade direkt auf den ersten Platz der deutschen Charts gelandet. Bei seiner umjubelten Show am Samstag rief er seinem Publikum zu: "Gegen Rassismus, gegen Faschismus und gegen Ausgrenzung will ich eure Mittelfinger oben sehen!".

Bild: ZB Auch die Show des kanadischen R&B-Musikers The Weeknd begeisterte die Fans am Samstag vor einer der beiden Hauptbühnen.

Bild: dpa Die drei Berliner Rapper von "K.I.Z" liefen wie gewohnt in Fantasieuniformen auf und fragten ebenso gewohnt sarkastisch ihr Publikum: "Seid ihr bereit für 75 Minuten Hass?". Die Bild-Zeitung hatte die Band nach ihrem Konzert in Chemnitz gegen Rassismus aufs Korn genommen - und deren Satire als ernsthafte Texte interpretiert.

Bild: ZB Auf den Headliner David Guetta hatten sich tausende gefreut - aber viele kamen dann gar nicht in den Genuss, den DJ-Superstar zu sehen. Denn irgendwann gab es aus Sicherheitsgründen vor dem Stadion einen Einlassstopp - auch mit VIP-Ticket kam man nicht mehr rein. Darüber ärgerten sich viele Fans, die draußen auf dem Maifeld vergeblich gewartet hatten, maßlos - wie sie auf Twitter schrieben.

Bild: rbb|24 / Schneider Insgesamt treten an beiden Tagen mehr als 60 Künstler und Gruppen in Berlin auf. Der eigentlich vorgesehene Headliner Scooter hatte wegen einer Verletzung des Frontmanns H.P. Baxxter absagen müssen.

Bild: rbb|24 / Schneider Highlights am Sonntag werden die Show von Liam Gallagher, vom R&B-Sänger Trettmann ("DIY") und das Konzert der Elektro-Pioniere von Kraftwerk. | weitere Bildergalerien | Sendung: Abendschau, 08.09.2018, 19.30 Uhr | zurück zum Artikel Play Pause Fullscreen

















































Sendung: Inforadio, 10.09.2018, 06:50 Uhr