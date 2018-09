dpa/Axel Heimken Audio: Fritz | 24.08.2018 | Henrike Möller | Bild: dpa/Axel Heimken Download (mp3, 2 MB)

Barrierefrei feiern in Berlin - In manchen Clubs rockt auch der Rollstuhl

Laut Gesetz müssen alle neugebauten Clubs in Berlin seit mehr als zehn Jahren barrierefrei sein. Doch wie gut funktioniert barrierefreies Feiern in der Hauptstadt wirklich? Henrike Möller hat sich umgeschaut.

Der Eingangsbereich liegt noch keine drei Meter hinter ihr und schon trifft Friedericke S. auf die erste Hürde: Um zum Außenbereich des Nuke Clubs in Berlin-Friedrichshain zu gelangen, muss sie durch einen Vorhang aus Plastikstreifen. Eigentlich kein Problem, den Vorhang mal eben zur Seite zu schieben. Für Friedericke alleine ist das allerdings zu schwer. Ohne Begleitung feiern gehen, das ist für die 26-jährige Spandauerin unmöglich. Natürlich könnte sie das Personal um Hilfe bitten, aber das möchte sie nicht. "Es ist mir unangenehm, wenn so viel Aufhebens um mich gemacht wird", erklärt sie. Sie möchte nicht mehr auffallen, als sie es im Rollstuhl sowieso schon tut.

Nuke Club gilt offiziell als barrierefrei – trotzdem gibt es Hürden

In andere Clubs als den Nuke Club geht Friedericke deshalb erst gar nicht. Hier weiß sie, dass sie – bis auf die kleine Hürde im Eingangsbereich – mit dem Rollstuhl gut klarkommt. Jeder Dancefloor ist mit dem Aufzug zu erreichen, barrierefreie Toiletten gibt es auch. Eine Barriere bleibt allerdings: Um Aufzug und Toiletten zu benutzen, muss sie das Personal erst nach dem Schlüssel fragen. Auch auf den kleinen Floor, in dem manchmal Konzerte stattfinden, kann sie nur, wenn ihr vorher jemand eine Rampe über die Stufe legt. Selbst wenn ein Club offiziell als barrierefrei gilt wie der Nuke Club, bedeutet das also nicht, dass sich Rollstuhlfahrer dort auch frei bewegen können.

34 von 185 Clubs als "voll rollstuhlgerecht" markiert

Marlen König, 31, aus Spandau stört diese Abhängigkeit. "Ich bin ein selbstständiger Mensch und mich nervt es, ständig um Hilfe bitten zu müssen. Man geht ja feiern, um auch mal etwas zu trinken und wenn man dann alle ein bis zwei Stunden fragen muss: 'Kannst du mir bitte das Klo aufschließen?', dann ist das schon ein bisschen doof." Außerdem sei das eine private Angelegenheit, die niemanden etwas anginge. Friedericke S. versucht sogar manchmal den Klogang komplett zu vermeiden: "Ich fange dann erst sehr spät mit dem Trinken an." Timing sei alles. "Was Barrierefreiheit genau bedeutet, wird von Nicht-Experten und Nicht-Behinderten oft falsch ausgelegt", sagt Christian Grothaus vom Berliner Behindertenverband. "Nach unserem Verständnis und dem Behindertengleichstellungsgesetz [gesetze-im-internet.de] ist ein Ort erst dann absolut barrierefrei, wenn man auf keine weitere Hilfe angewiesen ist." Auf wie viele Clubs in Berlin diese Definition zutrifft, ist schwer zu sagen. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Auf der Website Wheelmap [wheelmap.org] haben Rollstuhlfahrer markiert, welche Clubs ihrem Empfinden nach barrierefrei sind. Das sind 34 von 185. Bei der Hälfte ist der Zugänglichkeitsstatus nicht bekannt. "Im Allgemeinen würde ich sagen, dass viele Clubs in Berlin – wenn auch mit Hilfe – schon zugänglich sind. Die Zugänglichkeit von Clubs und Bars in Hamburg empfinde ich beispielsweise als wesentlich schlechter", meint Christian Grothaus vom Berliner Behindertenverband. Trotzdem sieht er in Berlin noch deutlich Nachholbedarf.

Mensch Meier, Holzmarkt und Astra als Vorzeigeclubs

Auch das Musicboard Berlin – eine Fördereinrichtung für die Berliner Popmusikszene – hat die Clubs jetzt zu mehr Barrierefreiheit aufgerufen. Zudem will sich das Musicboard in seiner neuen Förderrunde auf Projekte konzentrieren, die sich für Inklusion einsetzen. "Im Bewusstsein der Leute hat sich in den letzten Jahren schon ein bisschen etwas getan", glaubt Musicboard-Geschäftsführerin Katja Lucker. "Manche Clubs geben sich sehr viele Mühe." Als "Best Practice"-Beispiel nennt sie das Mensch Meier. Für die Beauftragte für Menschen mit Behinderung des Bezirks Friedrichhain-Kreuzberg, Ulrike Ehrlichmann, sind Holzmarkt, Astra und Lido Vorzeigebeispiele in Sachen Barrierefreiheit. Bei Bauherren sei das Bewusstsein für Barrierefreiheit auf jeden Fall stark gestiegen, berichtet sie, was sicher auch an der gesetzlichen Verordnung läge.

Betroffene wünschen sich bei Barrierefreiheit mehr Transparenz

Seit 2006 schreibt der Paragraf 50 der Berliner Bauordnung vor, dass alle neu gebauten, öffentlichen Einrichtungen über den Haupteingang barrierefrei sein müssen. Viele Berliner Clubs sind aber in Altbauten untergebracht. Diese entsprechend barrierefrei umzurüsten, sei für die meisten finanziell nicht tragbar, erklärt Lukas Drevenstedt von der Club Commission, dem Sprachrohr der Berliner Clubszene: "Nur wenige Clubs besitzen den Raum, in dem sie ihr Angebot schaffen und müssen daher ständig um ihre Existenz kämpfen. Heute werden fast ausschließlich maximal zweijährige Mietverträge gegeben, häufig mit drastischen Mietsteigerungen." Aufgrund der prekären Planungssituation der allermeisten Clubs in Berlin habe der Hauptfokus der Club Commission daher bisher auf der Sicherung des Betriebs gelegen. Eine Verbesserung der Barrierefreiheit in der Clubkultur stünde aber auf der Agenda, versichert Lukas Drevenstedt. Marlen König wünscht sich beispielsweise, dass Clubs transparenter angeben – auf ihrer Website oder in Form eines Aufklebers an der Hausfassade – ob sie barrierefrei sind oder nicht. "Dann müsste ich nicht ständig vorher dort anrufen oder eine Mail hinschicken und nachfragen." Spontan feiern geht so natürlich gar nicht.

Marlen und Pauline kritisieren "positive Diskriminierung"

Eine Sache in puncto Inklusion haben die Clubs aber nicht in der Hand: die Kommentare von manchen Clubbesuchern. "Wenn der eine oder die andere ein bisschen zuviel getrunken hat, kommen sie zu mir und sagen: 'Wow, wie toll! Respekt, dass ich mich im Rollstuhl an die Öffentlichkeit traue, um Spaß am Leben zu haben'", erzählt Marlen König, "Das ist halt oft diese Mitleidsnummer". Auch Pauline R., 28, aus Friedrichshain hat das schon erlebt: "Ich weiß, es ist nicht böse gemeint, aber ich verstehe es nicht. Warum ist das so ungewöhnlich, wenn ich als blinder Mensch feiern gehen will?" Für Pauline R. muss ein Club keine besonderen Vorkehrungen haben, damit sie sich dort zurechtfindet. Ihr reichen ihr Blindenstock und ihre Freunde, die sie gelegentlich an der Hand führen. Was sich Marlen König und Pauline R. wünschen: normal behandelt zu werden wie alle anderen auch. "In der Schlange vor dem Club werde ich meistens vorgelassen", erzählt Marlen König. "Solche Extrabehandlungen sind mir unangenehm. Nur weil ich einen Rollstuhl habe, heißt das nicht, dass ich bevorzugt werden muss." Positive Diskriminierung ist eben auch Diskriminierung.

