Die Atmosphäre im vollen Festsaal Kreuzberg ist aufdringlich friedlich. Die Blumfeld-Fans, die schon zum wichtigsten Album der Band "L’ Etat et moi" von 1994 gefeiert und geknutscht haben, sind mitgealtert. Der Großteil sind Mittvierziger, viele offenbar mittlerweile Eltern. Viele Gespräche an der Bar oder vor den Toiletten drehen sich nicht mehr um belanglose Klischee-Großstädter-Probleme, sondern um den Babysitter, der heute zuhause zum Einsatz kommt.

Die Erwartungshaltung ist also entsprechend hoch, die Vorfreude umso mehr. Denn als Blumfeld mit Sänger Jochen Distelmeyer zu Tschaikowskys "Tanz der Zuckerfee" (warum auch immer) auf die Bühne kommen, fühlt sich das wie ein Klassentreffen an. Fehlt eigentlich nur, dass jemand ruft: "Mensch Jochen, schön, dass du da bist!" Am Liebsten würde man sich vor der lauten Musik mit ihm austauschen wollen, über all das was in den letzten Jahren passiert ist. "Ach du machst immer noch Musik?", wäre wohl die adäquate, aber auch unangenehme Frage.