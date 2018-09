Bild: dpa/Pedersen

Bei Konzert in Berlin - Helene Fischer stellt sich gegen Rassismus und Gewalt

05.09.18 | 17:04 Uhr

Eigentllich äußert sich Helene Fischer nicht zu politischen Themen. Doch jetzt hat sie bei einem Konzert in Berlin eine Ausnahme gemacht - und damit zumindest in Teilen erfüllt, was die Berliner Streetart-Künstlerin "barbara." sich tags zuvor gewünscht hatte.



Schlager-Star Helene Fischer hat ihre Fans dazu aufgerufen, sich gegen Rassismus und Gewalt zu stellen. "Erhebt gemeinsam mit mir die Stimmen: gegen Gewalt, gegen Fremdenfeindlichkeit", sagte sie am Dienstagabend bei einem Konzert in der Berliner Mercedes-Benz-Arena, wie auf einem Video zu sehen ist, das via Twitter verbreitet wurde.



"Nicht ausblenden, was in unserem Land passiert"

Dass Fischer sich politisch äußert, ist ungewöhnlich. "Ich äußere mich nicht oft zu politischen Dingen, gebe nie politische Statements, denn meine Sprache ist die Musik", sagte sie auch in Berlin, bevor sie dann doch politisch wurde.



Auf ihrem Instagram-Account und auf ihrem Facebook-Account schrieb Fischer, ebenfalls am Dienstag: "Wir können und dürfen nicht ausblenden, was zur Zeit in unserem Land passiert, doch wir können zum Glück auch sehen wie groß der Zusammenhalt gleichzeitig ist - das sollte uns stolz machen. Musik als Zeichen der Verbundenheit und immer ist es Liebe, die gewinnt. Ich freue mich darauf, heute mit euch dieses Zeichen zu setzen! #wirbrechendasschweigen #wirsindmehr #schreiteslaut #liebe #peace."

Der Hashtag #wirsindmehr, den Fischer verwendete, war das Motto eines Konzerts gegen Rechts am Montag in Chemnitz. Mehr als 60.000 Zuschauer kamen, auf der Bühne standen unter anderem Die Toten Hosen, Kraftklub und K.I.Z. In Chemnitz war Ende August ein Deutscher erstochen worden. Nach der Tat gab es Demonstrationen von Rechtsgerichteten, Neonazis und Gegnern der deutschen Flüchtlingspolitik, dabei kam es zu Übergriffen.

mehr zum Thema dpa Berliner Acts mit auf der Bühne - 65.000 Menschen bei Konzert gegen Rechts in Chemnitz

Streetart-Künstlerin "barbara." dankt Fischer

Im Zusammenhang mit dem Konzert in Chemnitz waren auch Stimmen laut geworden, darunter eine Aussage des Songwriter Bosse, die von weiteren erfolgreichen Künstlern Wortmeldungen forderten. Helene Fischer wurde am Montag direkt von der vor allem für ihre Posts auf Facebook bekannten Berliner Streetart-Künstlerin "barbara." dazu aufgefordert, ein Konzert "gegen Rechtextremismus und Fremdenfeindlichkeit" in Chemnitz zu geben. "Die Verteidigung der freien und offenen Gesellschaft braucht ganz dringend die breite Mitte der Bevölkerung und Sie könnten diese sooo gut erreichen", schrieb die Künstlerin auf Facebook. Ob Fischers Statement in einem Zusammenhang mit dem Appell der Künstlerin steht, ist unbekannt. "barbara." äußerte sich dennoch erfreut über Fischers Äußerungen. "Dass Frau Fischer gestern ein Statement postete und später auf ihrem Berliner Konzert eine eindeutige Botschaft an ihr Publikum richtete, werte ich als großartiges Zeichen. Ich fand ihre Worte deutlich und angebracht. (Ein "Alerta, Alerta, Antifascista!" wäre vermutlich auch etwas zuviel verlangt gewesen.)", schrieb sie am Mittwoch auf Facebook.



Größtenteils positives Feedback

In den sozialen Medien wurden Fischers Äußerungen größtenteils positiv aufgenommen. "Sind wir nicht alle ein bisschen #HeleneFischer", schrieb etwa der Grünen-Politiker Jürgen Trittin auf Twitter. Unter ihrem Facebook-Posting schrieb etwa der User "Khalil Boeller": "Großer Respekt für das Statement. Und das sage ich als Jemand, der absolut nichts mit der Musik anfangen kann." Kritischere Stimmen gab es aber auch. "Wer bei #helenefischer von einem "klaren Statement" spricht, nennt Markus Lanz auch einen 'investigativen Journalisten'", schrieb etwa der Twitter-User "Cornelius W. M. Oettle".



Bei dem Konzert von Helene Fischer am Dienstag in Berlin handelte es sich um das erste von mehreren Nachholkonzerten. Im Frühjahr hatte sie wegen einer Infektion mehrere Shows in der Hauptstadt absagen müssen.



Sendung: Abendschau, 05.09.2018, 19:30 Uhr