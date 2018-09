Nach 66 Jahren hat die Berliner Humboldt-Universität das Abschlusszeugnis des Philosophen Karl Marx zurückerhalten. 1952 waren das Zeugnis und andere Unterlagen eines der berühmtesten Studenten der Hochschule an das damalige Marx-Engels-Lenin-Institut übergeben worden, teilte die Uni am Dienstag in Berlin mit. Zuletzt befanden sie sich in einem Bundesarchiv.