HEINRICH - "Solang wir tanzen" Video: rbb|24 | 06.09.2018 | Vanessa Klüber | Bild: HEINRICH - "Solang wir tanzen"

Berliner Clubsterben - Warum Berlins Partyszene immer öfter an illegalen Orten feiert

13.09.18 | 17:35 Uhr

Clubs und Partylocations verschwinden aus der Mitte Berlins, dafür steigt die Zahl der illegalen Freiluftpartys. Clubbetreiber und Politiker wollen die Partys in die Legalität heben. Jule Kaden und Vanessa Klüber haben sich zum Ende der Saison in der Szene umgesehen.

Zwei Stunden vor Aufbaubeginn unter freiem Berliner Himmel gibt einer der Veranstalter den Standort auf Facebook durch. Er nutzt Geo-Koordinaten, denn die Party wird in einem Waldstück im Westen der Stadt nahe der Autobahn steigen: "Geheime Location. Wir werden ab 16 Uhr da sein und schätzen eure Unterstützung beim Aufbau!" Aufgebaut werden sollen ein DJ-Pult, Soundsystem, Lichtmaschinen, Lampions und Girlanden, eine Verkaufstheke und Kästen mit Bier und mit Wasser. Genehmigt ist das alles nicht.



Hinter der verbotenen Party steckt ein "vor Kurzem gegründetes Kollektiv". Wird die Party von jemandem entdeckt, der sich daran stört, werden Ordnungsamt oder Polizei sie beenden.

Szene aus einem Musikvideo zu einer Party im Wald. Vor allem junge Leute feiern gerne spontan, aber immer öfter auch unangemeldet und nicht genehmigt. | Bild: HEINRICH - "Solang wir tanzen"

Die Ausmaße sind riesig

Illegale Partys in Berlin sind eher die Regel als die Ausnahme. Die Ausmaße sind riesig. Liese Kingma von der Clubcommission Berlin e.V., einem Netzwerk für Clubkultur, spricht von geschätzten 30.000 Partybesuchern im Monat in der Open-Air-Saison. Die Schätzungen stammen von Daniel Piller, der eine Erhebung im Rahmen einer Masterarbeit durchgeführt hat. "In den letzten zwei Jahren ist die Szene um 30 Prozent gewachsen, würde ich sagen", so Kingma.

"Rasant wachsende Followerschaft"

Fabian, 24, organisiert solche wild wuchernden Feiern und spricht von einer "rasant wachsenden Followerschaft". Er kommt aus Bayern, arbeitet am Theater. Im Illegalen agiert er sozusagen hobbymäßig - und nach eigenen Angaben, ohne dabei Geld zu verdienen. Seinen echten Namen will er auf keinen Fall veröffentlicht sehen. Die Infos gibt es nur per Telefon.

Social Media, Mail und Mund-zu-Mund-Propaganda

Die Partys seien schnell über ein Facebook-Event oder über Mails an Freunde organisiert, der Rest sei Mund-zu-Mund-Propaganda, sagt Fabian. Man beschreibe meistens eine Art Geburtstagsfest und gebe sich als privater Veranstalter aus. Mit offiziellen Clubpartys, die Fabians Veranstalter-Kollektiv auch organisiert, könne man solche Open-Air-Gigs dann finanzieren. Einnahmen kommen außerdem über den Getränkeverkauf auf den Partys im Wald und Spenden herein. Warum das Ganze, wenn es in Berlin doch vermeintlich eine riesige Party- und Clubszene aller Musikrichtungen gibt?

Illegale Party in einem Waldstück im Westen Berlins. | Bild: rbb|24/Vanessa Klüber

"Wir wollen nur tanzen und Spaß haben"

Der 24-Jährige spricht von "Raumnahme" und "Recht auf Stadt", sehe "staatliche Regeln nicht als Maxime". Für ihn sei das auch politische Arbeit. "Wo andere mit Autos die Luft verpesten und die Stadt anderweitig schädigen, "wollen wir nur tanzen und Spaß haben und das im öffentlichen Raum."

Keine Türsteher, Eintrittsgeld, Dresscode, Kontrollen, keine Sicherheit

Die Party des "vor Kurzem gegründeten Kollektivs", nennen wir sie "Kollektiv-Party", ist typisch für eine der vielen Feierevents. Es wird aufgerufen, "Weiblichkeit, weibliche Energie zu feiern", was mit ungefähr gleichvielen Frauen und Männern zwischen 20 und 40 schon um 18 Uhr beginnt. Die Musik ist entspannt: Soul Funk, Deep House, Minimal Techno, Tribal, Ethno Techno. Das Publikum trägt eher schlichte Kleidung, manche Neo-Hippie-Stil mit weiter Kleidung, Blumen, Schmuck. Fast alle sprechen Englisch, viele Spanisch. Ein Mann macht eine kleine Fackel-Show. Wer zur Party will, muss vorher durch einen komplett dusteren Wald laufen. Erst nach vielen Schritten in den Forst hinein ist Musik zu hören, die dann wenige Meter vor dem DJ-Pult immerhin so laut ist, dass Partystimmung aufkommt. Zudem schirmen Bäume die Lichtstrahlen weitgehend nach oben ab. Es gibt keine Türsteher, kein Eintrittsgeld, keinen Dresscode, keine Kontrollen, keine Sicherheit. Auch keine Gewissheit, dass die Party wie geplant bis in die frühen Morgenstunden weitergehen wird, im Gegenteil.

Genehmigungen für Freiluftpartys laut Ordnungsamt Charlottenburg Örtlichkeit Partys z.B. in Grünanlagen, Spielplätzen, Sportplätzen, im Wald, in Freibädern, auf Steganlagen oder auf öffentlichen Straßenland dürfen nur mit Genehmigung der entsprechenden Behörde stattfinden. Auch das Eigentumsrecht Dritter sollte bei der Nutzung von Privatflächen beachtet werden. Hier sollte eine privatrechtliche Genehmigung des Eigentümers vorliegen. Zu prüfen wäre außerdem, ob eine baurechtliche Genehmigung für das Durchführen einer Veranstaltung an der geplanten Örtlichkeit erforderlich wäre.

Geräuschentwicklung Musik-Darbietungen und DJ-Veranstaltungen dürfen im Freien in der Regel nicht ohne Ausnahmegenehmigung nach dem Landesimmissionsschutzgesetz durchgeführt werden.

Abgabe von Speisen und Getränken Für die gewerbliche Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle wären gaststättenrechtliche Erlaubnisse, für den Einzelhandel mit Speisen und Getränken ein Reisegewerbe notwendig.

Anzahl der zu erwartenden Gäste Hier wäre zu prüfen, ob das Versammlungsrecht zusätzlich besondere Anforderungen an den Veranstalter stellt.

Jugendschutz Beim Ausschank von alkoholischen Getränken und der Abgabe von Zigaretten etc. ist das Jugendschutzgesetz zu beachten. Alle anzeigen

80-90 Prozent der Partys aufgelöst

Die Reaktionen von Polizei und Ordnungsamt, wenn eine Party entdeckt wird, sind offenbar sehr unterschiedlich. "Das geht dann von einem freundlichen ‚Wir haben euch bemerkt, es gibt Anwohnerbeschwerden, bitte dreht leiser, einen schönen Abend noch‘ bis zu einer sofortigen Auflösung der Veranstaltung", sagt Fabian. Laut Kingma von der Clubcommission werden immerhin 80 bis 90 Prozent der Partys aufgelöst. Dann droht eine Strafzahlung im vierstelligen Bereich. Die Solidarität in der Partyszene, um diese Kosten zu stemmen, ist laut Fabian groß: "Wenn es zur Strafzahlung kommt, sind viele bereit, finanziell zu unterstützen." Aber im Ganzen achte man schon im Vorhinein sehr stark darauf, niemanden zu stören.

Doch meist hilft das alles nichts. Oft sei die Polizei so früh aufgetaucht, dass Fabian davon ausgeht, dass sie vorher "auf Facebook rumstalkt und Zivilfahnder auf Partys einschleust".

Polizei setzt Zivilfahnder auf illegalen Partys ein

Dass die Polizei Berlin in sozialen Netzwerken Ausschau halte, sei nicht richtig und auch nicht notwendig, "da solche Events in der Regel eine Außenwirkung haben und damit auch der Polizei bekannt werden", heißt es von der Berliner Polizei in einer Mitteilung an rbb|24. "Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz" jedoch würden insofern verfolgt, dass "einzelne, verdächtige Teilnehmerinnen und Teilnehmer von solchen ‚Veranstaltungen‘ von Polizistinnen und Polizisten in zivil beobachtet werden", wie es weiter heißt. Der Umgang mit Drogen auf den illegalen Partys ist noch offensichtlicher als in den Clubs.

Ketamin, Pilze, LSD, Cannabis

Auf der heutigen "Kollektiv-Party" haben sich viele in der Dunkelheit auf Decken gesetzt. So genannte Grinder zum Verpulverisieren von Cannabis wechseln die Hände. Auf der Tanzfläche fragt jemand herum: "Will jemand Ketamin?" und zeigt dabei sein Handydisplay mit weißem Pulver. Eine DJane ist offenbar auf Pilzen und nicht begeistert davon, gleich auflegen zu müssen. Der Ketamin-Mann erzählt, er habe gerade unter anderem "ein Viertel LSD" genommen und umarmt bei jeder Gelegenheit andere, die gerade vorbeikommen.

Schrumpfende legale Berliner Open Air Szene

Die genehmigte Open Air Szene, die Berliner Clubszene und die illegalen Partys - so ganz lässt sich das nicht voneinander trennen. Veranstalter illegaler Partys machen auch legale Partys in Clubs – und umgekehrt. Oder man startet mit illegalen Partys und etabliert sich dann in der Szene, wie Fabian es häufiger unter Bekannten erlebt habe.



Doch die legale Berliner Open Air Szene hat zu kämpfen. Ausufernde Bürokratie, Lärmbeschwerden, Verlust von Immobilien und Freiflächen und Gentrifizierung lassen sie schrumpfen.

Weitere Infos Projekt "Model Space" Wer?

Clubcommission Berlin in Kooperation mit Veranstaltungskollektiven der Open Air Szene, der TU Berlin sowie der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und einige Bezirksämter .



Was?

Ein Teil von "Model Space" ist, bis Ende September Daten zu illegalen Open Air Partys zu sammeln und einen Bericht dazu erstellen. Nach Vorstellungen der Clubcommission soll das Berliner Abgeordnetenhaus auf Grundlage dieses Berichts einen Gesetzesvorschlag für ein neues Freiluftparty- Gesetz erarbeiten.



Wann?

März bis Dezember 2018. Präsentation von Zwischenergebnissen im November 2018.



Finanzierung?

Senatsverwaltung für Kultur und Europa über die Musicboard Berlin GmbH mit 75.000 Euro im Jahr 2018.

Clubszene und Politiker an einem Tisch

Die Clubcommission, sagt Liese Kingma, wolle jedoch die "soziokulturelle Identität Berlins beibehalten" – und Partyveranstalter seien als Graswurzelbewegung wirklich wichtig für die Stadt. Sie leitet seit März das Projekt "Model Space". Es bringt unter anderem Politiker, Universitäten und die Clubszene zusammen mit dem Ziel, die verbotenen Waldfeiern in die Legalität zu heben – und es allgemein zu erleichtern, Open Air Partys zu organisieren. Derzeit seien 14 Genehmigungen mit 10 verschiedenen Ämtern zu koordinieren mit einer Bearbeitungszeit von rund acht Wochen und Kosten von bis zu 800 Euro. Um das zu ändern, soll "Model Space"die Grundlage für ein neues Freiluftpartygesetz darstellen.



"Wachsende politische Unterstützung"

"Im Moment haben wir dafür wachsende politische Unterstützung", so Kingma. Tatsächlich heißt es im Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün: "Künftig sollen Bauplanung, Investoren und Musik- bzw. Clubkultur noch stärker Hand in Hand arbeiten. Die Koalition strebt die Entwicklung von Orten im öffentlichen Raum an, die unbürokratisch für nicht kommerzielle Musik und Partyveranstaltungen unter freiem Himmel genutzt werden können."

Workshops, wie man "richtig" feiert

Bevor es möglicherweise ein neues Freiluftpartygesetz gibt, wird weiter illegal gefeiert, mindestens bis in den September hinein. Liese Kingma erklärt, dass sie Workshops anbietet, in denen sie Partymachern erklärt, wie man "richtig" feiert. Eine direkte Unterstützung der illegalen Partyszene streitet sie ab. "Mach es so verwantwortungsbewusst und konfliktfrei wie möglich", sagt sie. Das heißt: "Respektiere die Natur, bleibe in gewissen Zeit- und Lautstärke-Limits." Fabian ergänzt: "Jeder soll darauf achten, dass es kein grenzüberschreitendes Verhalten gibt. Wer rotzbesoffen ist, rumpöbelt, sexistisch oder rassistisch auftritt, soll die Party verlassen."

Liese Kingma von der Clubcommission. Sie leitet das Projekt "Model Space" und möchte die Freiluftparty-Szene retten

Die Musikboxen versagen

Auf der "Kollektiv-Party" an diesem Mittaugustabend versagen gegen Mitternacht die Musikboxen. Keine Pfiffe, kein Meckern. "Zeit, Pippipause zu machen", ruft einer, der vorher getanzt hat. Mehrere Leute helfen, die Musik geht an, dann wieder aus, wieder an. Es läuft weiter, erst leise, später wieder mit der ursprünglichen Lautstärke. Das vorher herangekarrte Bier und das Wasser reichen bis weit in die Nacht hinein. Niemand kommt, um die Party aufzulösen. Sie geht bis in die frühen Morgenstunden.