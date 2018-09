"Aber auch Myanmar ist wichtig", erklärt Festivalleiter Ulrich Schreiber im rbb. So hat Charmaine Craig eine fiktionalisierte Biografie über ihre Großmutter geschrieben. "Miss Burma" spielt in den 1950er Jahren, wo die Großmutter der Autorin Schönheitskönigin in Burma – heute Myanmar – wurde, so Schreiber. Des Weiteren stellen 30 Autorinnen und Autoren im Rahmen des Projekts "Refugees Worldwide" ihre Texte vor. "Wir haben 30 Autoren in den letzten drei Jahren gefragt, ob sie literarische Reportagen über die Facetten von Flüchtlingswirklichkeiten weltweit schreiben können", erzählt Schreiber.

Fünf Themenschwerpunkte werden das Programm in diesem Jahr prägen: "Decolonizing Wor:l:ds", "Nature Writing", "The Art of Cooking", "The Politics of Drugs“ und "Die Evolution der menschlichen Kultur" sowie ein Kongress zur Zukunft des Nationalstaates am 15. September.