In der neuen ARD-Serie "Die Heiland - Wir sind Anwalt" spielt Lisa Martinek eine blinde Strafverteidigerin. Die Figur beruht auf einer wahren Vorlage: Die Berliner Anwältin Pamela Pabst habe geholfen, dass alles wie in echt aussieht, erzählt Lisa Martinek im Interview.

Lisa Martinek: Romy Heiland hat ein wahres Vorbild: Sie heißt Pamela Pabst und ist Strafverteidigerin in Berlin. Meine Romy Heiland ist sehr dicht an der Person der Pamela Pabst angelehnt. Ich habe in der Vorbereitungszeit viel Zeit mit Pamela verbracht und habe gelernt, mich als blinde Person zurechtzufinden. Ich habe Pamela begleitet und dabei viel und lange beobachtet. Ich war in Gerichtsverhandlungen, in der Kanzlei, aber auch Kaffee trinken im Alltag. Das war sehr spannend.

Pamela hat ein Superhirn, sie kann Multi-Tasking und viele Dinge gleichzeitig machen. Das wird durch die Blindheit hervorgehoben, hat aber nichts mit der Blindheit zu tun. Ich glaube nicht, dass jeder blinde Mensch ein Superhirn hat. Pamela hat es aber, deswegen hat meine Romy Heiland das auch. Pamela arbeitet mit dem Zehnfingersystem, sie schreibt und lässt sich das vom Screenreader irrsinnig schnell vorlesen – nicht mit schöner Siri-Stimme. Gleichzeitig redet sie mit ihrer Assistentin oder erklärt mir etwas – super konzentriert bei allen Dingen. Das haben wir ein bisschen versucht auch für die Romy Heiland zu klauen.