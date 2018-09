Kurz vor dem Besuch des türkischen Präsidenten Recep Erdogan in Berlin spricht Peter Steudtner beim Filmfest "Türkische Filme" in Prenzlauer Berg. Im Interview berichtet der Menschenrechtsaktivist, warum er derzeit die Öffentlichkeit sucht.

Sechs Wochen, sechs Filme - ein Gebetskreis der Gethsemanekirche in Berlin-Prenzlauer Berg zeigt jeden Mittwoch im Colosseum-Kino an der Schönhauser Allee Filme aus der Türkei. Die Filmreihe läuft bis zum 24. Oktober und soll laut Veranstalter "neue Sichtweisen und Einblicke auf das Leben in der heutigen Türkei" vermitteln.

Am Mittwoch ab 19.45 Uhr wird der Film "Ivy" von Tolga Karacelik aus dem Jahr 2015 gezeigt, in dem eine Schiffscrew auf Reede liegt und immer mehr verzweifelt. Auch der Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner erlebte in der Türkei beklemmende Situationen, er saß dort drei Monate in Untersuchungshaft und wurde im Oktober 2017 entlassen. Er will an der Diskussion nach dem Film teilnehmen und mit den Kinobesuchern über die Situation in der Türkei diskutieren. Über Präsident Erdogan wird Peter Steudtner voraussichtlich nicht sprechen - das Verfahren in der Türkei gegen ihn läuft nämlich noch.