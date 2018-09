Konzertkritik | Flavien Berger in der Kantine am Berghain

Sein psychedelischer Elektropop ist gerade der Sound der Stunde. Am Donnerstag gab der französische Musiker Flavien Berger in der ausverkauften Kantine am Berghain sein Berlin-Konzert – und brachte die Meute zum Juchzen und Tanzen. Von Simon Brauer