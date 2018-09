Stattdessen kommt dieser Montagabend sanft, bedacht, verspielt und minimalistisch daher. 70 Minuten lang wabern sich McMahon und seine Band durch das nicht ganz gefüllte Lido. Die Konzentration liegt voll und ganz auf der Musik. Oft hört sie sich an, wie ein Ratgeber zum weltvergessenen Schlafwandeln. Es ist, als hätten Amen Dunes einen Bann, einen Zauber über den Club gelegt, der allerdings leicht zerbrechlich wirkt. Wenn ihm das Licht auf der Bühne zu hell wird, bittet McMahon schnell und etwas unwirsch darum, es doch wieder ordentlich zu dimmen. Nur so kann er sich anscheinend voll und ganz auf die Ausgestaltung seiner langgezogenen Gesangsmelodien fokussieren.

Wenn er Gitarre spielt und singt ist er wegen des fest installierten Mikrofonständers dazu gezwungen, ins Publikum zu blicken. Aber wenn er das Instrument ablegt und das Mikro in die Hand nimmt, dreht er sich meistens schnell zu seinem Drummer um, sodass man den US-Amerikaner ungefähr die Hälfte des Konzerts nur von hinten sieht. Diese Musik braucht keine große Show, sie ist intim genug - aber wenn McMahon sich abwendet, dann wirkt es manchmal so, als würde er dann doch nicht alles mit seinen Gästen teilen wollen; ein bisschen von dem Zauber dieser Musik nur für sich behalten wollen.

Aber Atmosphäre hin oder her - die Interaktion mit dem Publikum läuft dann in einem doch eher überschaubaren Rahmen ab. McMahon begrüßt die Menge nach knapp 40 Minuten mit einem knappen: "Schön wieder hier zu sein!" Einmal moderiert er kurz einen Song an, das war's.

Sanft und sonderbar, so ist dieses Konzert und so verlässt man das Lido am Ende auch leicht benebelt. Es setzt sich was fest. Aber es sind nicht die großen, pathetischen Momente, die diesen Abend prägen und die Nachhaltigkeit erzeugen. Sondern die eigenartige, im Dickicht dieser Klänge wachsende Schönheit.