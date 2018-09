Der Auftakt des Festivals DeutschPoeten steht in diesem Jahr im Zeichen des Rap: Megaloh, Bausa und Kontra K eröffneten das Spektakel im Berliner IFA-Sommergarten. Die Fans grölten mit - und das ziemlich textsicher. Von Tobias Wilinski

Die Fans stürmen die Treppen runter Richtung Bühne, als um 17 Uhr der Einlass beginnt. Wie auch im vergangenen Jahr verwandelt sich der IFA-Sommergarten in ein Festival-Gelände: für die Fritz DeutschPoeten. Die sind am Freitag zum neunten Mal gestartet und verbinden Picknick und Riesen-Spielplatz mit Konzerten und Festival-Atmosphäre.

"Jetzt habe ich eine ganz innovative Idee: Wir gehen in die Hocke und springen, wenn der Beat einsetzt!" Mit einer ordentlichen Portion Selbstironie heizt Rapper Megaloh zum Start ein. Auch wenn es für ihn das erste Mal bei den DeutschPoeten ist, bringt der in Berlin-Moabit geborene Künstler viel Live-Erfahrung mit. So tourte er gemeinsam mit Deutschrap-Legende Afrob.

Der ist am Freitag nicht auf der Bühne, dafür unterstützen zwei Bläser und DJ und Producer Ghanaian Stallion Megaloh auf der Bühne. Ganz große Gäste wie Samy Deluxe oder Marteria bleiben zwar aus, doch die nicht minder talentierten Berliner Rapper Amewu und Musa sorgen dafür, dass der Auftritt noch spannender wurde. Am Ende schafft es Megaloh, fast das gesamte Publikum im Sommergarten zum Mitgrölen zu bewegen. Man merkt ihm an, dass er eigentlich gern noch ein paar Songs mehr spielen würde. Aber ein weiterer DeuschPoeten-Debütant wartet schon.