Konzertkritik | Flavien Berger in der Kantine am Berghain

Sein psychedelischer Elektropop ist gerade der Sound der Stunde. Am Donnerstag gab der französische Musiker Flavien Berger in der ausverkauften Kantine am Berghain sein Berlin-Konzert – und brachte die Meute zum Juchzen und Tanzen. Von Simon Brauer

Seine Musik soll wie eine Reise sein, sagt Flavien Berger. In die Vergangenheit, in die eigenen Erinnerungen. Und tatsächlich erinnern viele seiner Stücke an elektronische Musik der vergangenen Jahrzehnte: von Kraftwerk über Daft Punk bis hin zu Keyboard-Schnulzen, die auch in die 80er-Jahre-Teenie-Komödie "La Boum" gepasst hätten.

Die ruhigen Momente sind aber selten beim Konzert von Flavien Berger. Der 31-Jährige aus Paris weiß genau, wie er sein Publikum zum Tanzen bekommt: Erst Spannung aufbauen, indem er nur eine kleine Melodie auf dem Synthesizer spielt oder singt, dann auf Knopfdruck beim Drumcomputer Beat und Bass dazu bringen. Und schon juchzt und tanzt die Meute.