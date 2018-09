Imago/Müller Audio: Inforadio | 19.09.2018 | Jakob Bauer | Bild: Imago/Müller

Konzertkritik | Garbage im Huxleys - Nostalgie? Ja! Lustlos runtergespielt? Nein!

19.09.18 | 08:28 Uhr

Garbage sind gerade zum 20. Geburtstag ihres Albums "Version 2.0" auf Tour. Am Dienstagabend spielte die amerikanische Alternative-Rock-Band im Berliner Huxleys. Nicht mehr so aufregend wie früher, aber immer noch kurzweilig, lautet das Fazit von Jakob Bauer

Jubiläumstouren können von Anfang an einen eher faden Beigeschmack haben. Sie können unangenehme Fragen beim skeptischen Fan aufwerfen, etwa: Wollen die nur Kohle mit meiner Nostalgie machen? Fällt denen nichts Neues mehr ein? Wollen die möglichst viel Nutzen aus möglichst wenig Aufwand schlagen? Auch Alternative-Rock-Legenden wie Garbage müssen sich diese Fragen bei der Tour zum 20. Geburtstag ihrer Platte "Version 2.0" gefallen lassen. Umso schöner ist es, dass ihre Antwort darauf in Form eines solchen Abends daher kommt: Denn das Konzert im Huxleys ist ein schmetterndes, dreifaches "Nein!"

Verschwunden im Nebel

Dabei ist hier natürlich Nostalgie im Spiel: 1990er-Trip-Hop-Beats und Techno-Spielereien treffen auf hart verzerrte Grunge-Gitarren, Shirley Mansons Stimme hat nach 25 Jahren noch nichts von ihrer angenehmen Vielfalt verloren und die Hits wie "I Think I’m Paranoid" gehen live immer noch außergewöhnlich ordentlich durch die Decke. Inklusive Gänsehaut auf Armen und Nacken der vielen mindestens 30plus-Fans im ausverkauften Huxleys. Aber Garbage spielen die zwölf Songs von "Version 2.0" nicht einfach lustlos runter und verlassen dann die Bühne, nein, der Abend ist lang. 23 Songs packen die Amerikaner in knapp zwei Stunden Show. Die ist vor allem eines: vernebelt. Das macht sich gut in Sachen Atmosphäre bei den düstereren Songs, den Titeln mit Gothic- und Wave-Anleihen, die Garbage auch drauf haben. Schade ist das nur für Schlagzeuger Butch Vig – der nebenbei als einer der wichtigsten Produzenten überhaupt gilt und zum Beispiel Nirvanas "Nevermind" aufgenommen hat – und den Bassisten – der als Tourbassist kein offizielles Bandmitglied ist. Sie beide sind in der hinteren Hälfte der Bühne zu finden, beziehungsweise: nicht zu finden. Alles, was von ihnen sichtbar ist, sind schemenhafte Umrisse oder ab und zu ein Fuß, der aus dem Gewaber hervorschwappt.

Alle Lichter auf Shirley Manson

Ganz anders Shirley Manson. Auf sie sind alle Scheinwerfer gerichtet. Das ergibt auch Sinn, da die geborene Schottin seit Mitte der 1990er Gesicht und Stimme von Garbage ist. Sie hat schon so manche Mode mitgemacht oder geprägt und was immer es auch war, auf jeden Fall hatte es immer Stil – irgendwie. So auch an diesem Abend. Die 52-Jährige hat zwei kurze Zöpfe in ihren roten Haaren, trägt einen ultrakurzen schwarzen Jumpsuit und hohe Schuhe – in Verbindung mit mehr oder weniger expliziten Posen kann sie damit ziemlich lässig wirken. Oder Respekt einflößend. Oder verführerisch. Eines aber sicher nicht: unbeteiligt. Die Musik scheint durch sie zu fließen, ihre Stimme schmiegt sich um die dunklen, harten Klänge genauso selbstsicher, wie sie zackig durch die schnelleren, geradlinigeren Nummern führt. Zwischen den Songs gibt Manson dann allerdings die gut gelaunte Gastgeberin, die – angenehm selbstreflektiert – auch alle "Youngsters" im Raum begrüßt, und humorvoll und mit persönlicher Note die städtebaulichen Eigenarten von Berlin als "a shocking, spectacular, architectural wonder" preist.

Nass geschwitzt hat sich kaum jemand

Ähnlich motiviert sind beide Gitarristen – auch wenn sie mit ihren Rockstarposen leider nicht ganz so zeitlos daherkommen wie Manson mit ihrer unaufdringlichen Natürlichkeit. Wie extra-coole Totengräber schauen sie aus, mit verspiegelten Men In Black-Brillen und ganz in Schwarz. Diese Ästhetik hätten die 1990er gerne für sich behalten könnten. Aber auch das gehört eben zu diesem Konzert von Garbage dazu, einem herzlichen, manchmal mitreißenden, manchmal eher gemütlichen Erlebnis. Denn auch wenn das Publikum höchst zufrieden nach Hause gehen dürfte: Nass geschwitzt hat sich hier beim Tanzen wohl kaum jemand. Es ist auch einfach nicht mehr ganz so aufregend. Dafür aber immer noch ziemlich kurzweilig.

Sendung: Inforadio, 19.09.2018, 6:55 Uhr