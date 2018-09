dpa/Photoshot Audio: Inforadio | 20.09.2018 | Jakob Bauer | Bild: dpa/Photoshot

Konzertkritik | Jeff Lynne's ELO in Berlin - Als prachtvolles Gemälde erstarrt

20.09.18 | 08:45 Uhr

Es war ein großer Tag für Fans des Electric Light Orchestras: Zum ersten Mal seit Jahrzehnten stand die britische Rockband wieder auf einer Berliner Bühne. Ein Konzert auf höchstem Niveau, findet Jakob Bauer.

Fesch schaut er aus, immer noch, dieser Jeff Lynne, Gründer, Mastermind und einziges dauerhaftes Mitglied des Electric Light Orchestra, kurz ELO: Mit wuschelig-gelocktem, braunem Haar, getönter Sonnenbrille und silbrig-beigem, weitem Sakko umgibt den 70-Jährigen die Aura eines verrückten Wissenschaftlers.

Immer ein bisschen größer als die Realität

Das passt ja auch irgendwie. Denn die Musik des Electric Light Orchestras ist seit 40 Jahren eine perfekt zusammengebraute alchemistische Mixtur aus Hunderten klanglichen Zutaten. Vielschichtig arrangierte Musik ist das, immer ein bisschen überproportioniert, ein bisschen größer als die Realität und ein bisschen dick aufgetragen. Das kann einem so im stillen Kämmerlein irgendwann zu viel werden, hat beim Konzert aber einen beachtliche Wumms. Dabei ist es wahrlich keine leichte Aufgabe, diese vielstimmigen Arrangements live auf die Bühne zu bringen. Dafür hat Lynne einen eigenen "musical director" in seiner Band, also einen musikalischen Leiter, der ihn dabei unterstützt, all der Musiker und Instrumente Herr zu werden: Zwei Celli sind dabei, eine Geige, drei Gitarren, ein Bass, ein Schlagzeug, zwei Keyboards, ein Flügel und dazu noch Backgroundsänger. Uff.

Ab ins All mit ELO

Aber Jeff Lynne und seine elfköpfige Truppe machen das an diesem Abend mit einer Selbstverständlichkeit, dass man ob so viel Souveränität schon fast ins Zweifeln kommt, ob das alles echt sein kann. Jeff Lynnes Stimme trifft auch in den hohen Tonlagen noch fast alles. Die Chöre klingen wie Lehrstücke aus Pop-Harmonielehre-Büchern der 1960er Jahre. Der Gesamtklang ist trotz der Wucht der Stücke so luftig und durchlässig, dass man das Gefühl hat, wirklich jedem der einzelnen Musiker beim Spielen zuhören zu können. Abgerundet wird diese gut geschmierte klangliche Maschine von einer passgenau darauf abgestimmten visuellen Show – Sternennebel und Asteroiden schießen vorbei, Laserblitze strahlen in die Menge und immer wieder fliegt ein buntes Raumschiff mit ELO-Markierung über die Leinwand. Die Mischung aus kitschiger Weltraumromantik und spaciger Abgehobenheit passt ganz wunderbar zu dieser Musik und dem Konzert. Denn auch wenn Lynne immer viel mit Progressive-Rock-Elementen, spannenden Akkordfolgen und komplizierteren Strukturen gespielt hat – am Ende lässt er im Zweifel immer den Popmelodien den Vortritt.

Rhythmus: Zwei schnelle Nummern stehen, eine entspannen und sitzen

Das ist ja auch schön so – und bereitet den vielen Tausend Menschen in der Mercedes-Benz-Arena ein wohlig, warmes Gefühl und das ein oder andere schunkelnde Tänzchen. Gut, ein paar Die-Hard-ELO-Fans der jüngeren Generation sind auch gekommen, sie stehen bei dem bestuhlten Konzert von Anfang bis Ende durch und spielen auf der Luftgitarre, respektive -Keyboard alle Songs mit. Aber die meisten Fans sind eher im Alter des Gastgebers, was aber auch sie nicht davon abhält, immer wieder aufzustehen, immer wieder mitzuklatschen, immer wieder laut zu johlen. Der Rhythmus geht dabei ungefähr so: Zwei schnelle Nummern stehen, eine wieder entspannen und sitzen und dann wieder von vorne.

Musikalisch und visuell wertvoll, nur ohne sonderlich viel Bewegung

Dass Jeff Lynne sich während der 90 Minuten Konzert kaum bewegt und vielleicht fünf Sätze sagt, stört hier kaum jemanden. Das Publikum, teilweise schon mit silbrigem Haupt, ist begeistert. Der 70-Jährige ist einfach kein großer Zampano: So überlebensgroß seine Songs sind, so klein ist er als Showman. Sogar die Vorstellung seiner Band übernimmt nicht er selbst, sondern der musikalische Leiter. Aufgrund der Abgeklärtheit und des wortkargen Lynnes gibt es so nichts Unerwartetes, Spontanes an diesem Abend zu entdecken. Stattdessen kann man dieses Konzert betrachten wie ein prachtvoll schillerndes Gemälde: Auf höchstem Niveau ist hier alles geboten, was das Fanherz begehrt, musikalisch und visuell. Aber sonderlich viel Bewegung ist nicht drin.