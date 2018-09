imago/ITAR-TASS Audio: Inforadio | 26.09.2018 | David Krause | Bild: imago/ITAR-TASS

Konzertkritik | Smokie im Huxleys - Sex für die Generation 50 Plus

26.09.18 | 07:36 Uhr

"Living Next Door To Alice" ist einer der größten Hits der britischen Pop-Rock-Band Smokie - und schon satte 46 Jahre alt. Am Dienstag spielten Smokie ihn im Berliner Huxleys: Ein Abend, von dem sich junge Bands einiges abschauen könnten. Von David Krause



Seit den 1970er-Jahren gibt es Smokie. Viel durchgemacht hat die Band auch: einen fast kompletten Besetzungswechsel, einen Todesfall und mit "Living Next Door To Alice" einen Song, der sie niemals loslassen wird. Aber sind die Briten überhaupt noch körperlich fit für die Bühne? Um es vorwegzunehmen: Ja, das sind sie. Und das, obwohl ihre Musik eigentlich nur noch in siffigen Berliner Eckkneipen läuft oder von Hochzeits-DJs gespielt wird. Auf der Bühne des fast ausverkauften Huxleys stehen am Dienstagabend fünf ältere Herren, die gerade aus einer Zeitmaschine gestiegen scheinen. Agil, lustig und musikalisch perfekt. Jeder Akkord, jeder Drum-Kick sitzt - sie hatten ja auch Jahrzehnte Zeit, um ihre Auftritte zu perfektionieren - selbst wenn die ursprüngliche Besetzung um Leadsänger Chris Norman schon seit 1986 nicht mehr besteht.

Was machen eigentlich Smokie so? Touren, touren, touren

Sie wirken wie – und das ist absolut nicht böse gemeint – eine Karikatur ihrer selbst. Gitarrist Mick McConnel hat langes, schütteres Blondhaar, muskulöse Oberarme und ein Hemd, das ziemlich frech weit aufgeknöpft ist. Ein Frauenschwarm der Generation 50 Plus. Und die ist ganz schön heiß auf den Mann, der ihnen immer wieder zuzwinkert und seine Gitarren mal zart, mal hart bearbeitet. Er ist der pure Sex für die lüsternen Frauen und Männer direkt vor ihm an der Bühne. Auf der anderen Seite geht es gemäßigter zu. Terry Uttley, einziges verbliebenes Gründungsmitglied, trägt ein Ersatz-Plektrum für seinen Bass auf der Stirn klebend. Er scheint "der Witzige" in dieser Runde zu sein. Es funktioniert. Seine Gags zwischendurch sorgen für Gelächter. Und dann beantwortet er auch noch die Frage, die sich hier an diesem Abend zwar keiner stellt, die aber doch unausgesprochen im Raum steht. Was machen eigentlich Smokie so? Die Antwort: touren, touren, touren. 60 Auftritte waren es schon in diesem Jahr, 30 folgen noch. Es seien die Fans, die die Band musikalisch am Leben halten.

Vorbild für junge Bands

Das Konzert im Huxleys hat Charme, gerade weil die Briten mit ihrem angestaubten Image spielen. Junge Bands könnten sich hier einiges abschauen, zum Beispiel das attitüdenfreie Auftreten, den lockeren Umgang mit dem Publikum und das perfekte Beherrschen ihrer Instrumente. Schade nur, dass niemand unter 30 Jahren da ist, der lernen könnte. Und ja, ihren Überhit "Living Next Door To Alice" spielen sie dann auch noch, ganz am Ende. Die Ankündigung ist wieder ein Scherz auf eigene Kosten: "Den Song kennt ihr bestimmt … aus dem Fernsehen."

Sendung: Inforadio, 26.09.2018, 07:00 Uhr