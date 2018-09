dpa/Justin Ng/Retna/Avalon.red Audio: Inforadio | 07.09.2018 | David Krause | Bild: dpa/Justin Ng/Retna/Avalon.red

Konzertkritik | Thee Oh Sees im SO36 - Ein Party-Rausch aus Kalifornien

07.09.18 | 09:09 Uhr

Thee Oh Sees gelten als eine der einflussreichsten Bands im Garage Rock. Am Donnerstag haben die vier Herren im Kreuzberger SO36 ihr Publikum begeistert - aber direkt vorher erst mal ausgiebig die Proben nachgeholt. Von David Krause



Für die Statistikfreunde schnell die Fakten: 21 Alben produziert, acht Musiker verschlissen und ihren Namen haben Thee Oh Sees auch schon in allen Varianten ausprobiert. Egal, ob OCS, The Ohsees, The Oh Sees oder nur Oh Sees. Die einzige Konstante seit der Gründung 1997 heißt John Dwyer. Stil und Energie des Sängers erinnern stark an Axl Rose. Seine drückende und eindringliche Stimme im Zusammenspiel mit der Gitarre, die er spielt, zieht sofort in den Bann.

"Wir sind eine faule Band"

Bis sich die Fanschaft aber in Berlin in diesen Bann ziehen lassen kann, vergeht gut eine halbe Stunde. Denn der Soundcheck passiert direkt vor dem Auftritt und einem vollen SO36. "Sorry, wir sind eine faule Band und haben noch nicht geprobt", unterbricht Dwyer das monotone "One, two, one, two". Völlig egal. Die Garage-Rock-Veteranen drängeln sich trotzdem genauso nach vorn zur Bühne wie junge Musik-Kennerinnen und -Kenner. Das Einspielen der Instrumente klingt tatsächlich schon so gut, dass die Masse anfängt zu tanzen.

Die Band mit zwei Schlagzeugen

Nach einer abrupten Stille erklingen dann die ersten Akkorde. Sofort wird Bier in die dicke SO36-Luft gespritzt und die ersten Joints werden gerollt. Die Stimmung auf und vor der Bühne ist euphorisch-exzessiv. Es ist die Party, für die Thee Oh Sees bekannt sind, friedlich, schwitzig und mit einem unfassbaren Tempo. Denn das Besondere an den vier Kaliforniern ist, dass zwei von ihnen an jeweils einem Schlagzeug sitzen. Nahezu permanent benutzen sie es auch, was für sichtliche Anstrengung bei den Tanzenden sorgt. Selbst die Kloschlange wippt und nickt sich Richtung Porzellan. Garage Rock hatte seine Glanzzeit eigentlich bereits in den 1970er Jahren. Thee Oh Sees ist das aber völlig egal. Sie bringen ein Genre auf die Bühne des SO36, das dadurch von jüngeren Musikfans erst entdeckt werden kann – ein musikalischer Bildungsauftrag mit Party quasi.