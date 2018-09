Konzertkritik | U2 in der Mercedes Benz Arena

Es war der Auftakt ihrer Europa-Tour "eXPERIENCE + iNNOCENCE": U2 haben am Freitagabend ihr erstes von zwei Konzerten in Berlin gespielt. Mit dabei hatten sie ihre neue 360-Grad-Bühne und wie gewohnt politische Botschaften. Von David Krause

Der Anblick beim Betreten der Mercedes Benz Arena ist ungewohnt. Die Besucher rätseln, wie genau das denn bitte eine Bühne sein soll und wo man sich am besten hinstellen muss, um Bonos Schweiß zu spüren. Eine doppelseitige Videowand teilt den Innenraum, darunter ein Laufsteg.

Mit Sonderzug in Berlin unterwegs

Es wird laut. Der Sound in der Arena klingt, als ob U2 laut im Badezimmer spielen würden. Heute Abend ist das wohl der schlechteste Klang der Stadt und wohl der Preis dafür, dass man so eine riesige Bühne dabei hat – passt eben nur in eine große Halle.

Collagen aus Bildern von Charlie Chaplins "Der große Diktator" und Berlin-Aufnahmen von 1946 zucken über die überdimensionierten Screens. Bono erscheint dazwischen und sorgt dafür, dass jeder seinen Schweiß abbekommt. Denn die Band kann durch diese Bühnenkonstruktion fast überall im Raum erscheinen.