Neue Mauer mitten in Berlin - Gedenkstätten-Leiter üben Kritik an DAU-Mauerprojekt

09.09.18 | 16:05 Uhr

Für das Kunstexperiment "DAU Freiheit" soll in Berlin für vier Wochen wieder eine Mauer errichtet werden. Besucher sollen dabei die Erfahrung totalitärer Regime machen können. Doch das Vorhaben stößt bei Vertretern von Stasi-Opfern auf heftige Kritik.

Der geplante Aufbau einer Mauer in Berlin im Rahmen eines experimentellen Kunstprojektes ist auf scharfe Kritik bei DDR-Opfer-Vertretern gestoßen. Der frühere DDR-Bürgerrechtler und ehemalige Bundestagsabgeordnete Konrad Weiß sprach von einer Banalisierung kommunistischer Verbrechen. Der Direktor der Stasiopfer-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, warf den Organisatoren einen Mangel an Sensibilität beim Umgang mit der deutschen Geschichte vor. Beide verlangten ein Verbot des Kunstprojektes.



Privates Handy am Eingang abgeben

Im Rahmen des "DAU"-Kunstprojektes soll ab Mitte Oktober in Berlin für rund vier Wochen wieder eine Mauer errichtet werden. Die baugleiche Rekonstruktion der früheren originalen Berliner Mauer würde einen Teil der Berliner Innenstadt - zwischen Oberwallstraße und Spree - umschließen. Bei dem Kunst- und Sozialexperiment sollen Besucher unter anderem die Erfahrung von Freiheitsverlust und totalitären Systemen machen können. Um in den ummauerten Bereich zu gelangen, sollen Besucher ein Visum beantragen und am Eingang ihr privates Handy abgeben. Am 9. November - dem Tag des Mauerfalls - soll die temporäre Berliner Mauer in einer künstlerischen Performance eingerissen werden. Die Berliner Behörden haben das Kunstprojekt bislang nicht bewilligt.

"Banalisiert die kommunistischen Verbrechen"

In einem am Samstag veröffentlichen offenen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) forderte der Publizist und frühere Grünen-Politiker Weiß ein Verbot des "DAU"-Projektes. "Der Gedanke, dass ein Stück Berlin neuerlich von einer Mauer geschändet wird, und sei es auch nur für einige Tage, ist für mich unerträglich", schreibt Weiß. Das Projekt sei keine künstlerische Provokation, "sondern banalisiert die kommunistischen Verbrechen, auch die der ehemaligen Sowjetunion in Ostberlin und in der DDR".



Weiß zufolge werde mit dem "DAU"-Projekt mitten in Berlin eine No-Go-Area geschaffen, "in der nach dem Willen der russischen Projektanten das Grundgesetz nicht oder nur noch bedingt gilt". An Grütters und Müller gewandt, schreibt der ehemalige DDR-Bürgerrechtler weiter: "Sie würden es zulassen, dass mitten in Berlin nach den Regeln einer fremden Macht gelebt und verfahren würde, und dass, unter dem Deckmantel der Kunst, demokratisch gewählte und legitimierte Institutionen nur noch bedingt handlungsfähig wären." Damit werde hoheitliches Recht auf einem Stück Deutschland aus der Hand gegeben. Die erzwungene Abgabe des Mobiltelefons bezeichnete Weiß zudem als "eine unverantwortliche Beschränkung bürgerlicher Freiheit".

Kritik an "billiger Effekthascherei"

Stasiopfer-Gedenkstättendirektor Knabe erklärte am Sonntag: "28 Jahre lang hat die Berliner Mauer Berlin geteilt und im Bezirk Mitte besonders tiefe Wunden geschlagen. Sie jetzt für ein kommerzielles Projekt im öffentlichen Stadtraum wiederaufzubauen, ist eine Zumutung für alle, die unter ihr gelitten haben." Er hoffe, dass der Bezirk Berlin-Mitte den Mut habe, zu diesem Vorhaben "Nein" zu sagen.



"Schon die Idee, das Leben in einer sowjetischen Stadt unter Stalin mit der Berliner Mauer zu verknüpfen, zeugt von sehr rudimentären Geschichtskenntnissen", erklärte Knabe weiter. Billige Effekthascherei bei dem Kunstprojekt führe "unweigerlich zu einer Bagatellisierung des DDR-Todesstreifens". Knabe erinnerte daran, dass aufgrund der DDR-Grenze mehrere Hundert Menschen zu Tode gekommen, Hunderte verletzt und rund 80.000 Personen inhaftiert worden seien.



Bei "DAU" handelt es sich um eine Trilogie, die in der Bundeshauptstadt unter dem Titel "Freiheit" laufen soll. Ein zweiter Teil unter dem Titel "Gleichheit" soll dann in Paris und ein dritter ("Brüderlichkeit") in London folgen. "DAU" geht auf ein europäisches Film- und Performanceprojekt unter Leitung des russischen Regisseurs Ilya Khrzhanovsky zurück. Seien Ursprung hat das Kunstprojekt im ukrainischen Charkiw, wo der Physiker und Nobelpreisträger Lev Landau (1908-1968) lebte und arbeitete.

Beifall von Springer-Chef Döpfner

Springer-Vorstandschef Matthias Döpfner ("BILD", "B.Z.", "Die Welt") hingegen unterstützt das Projekt. "Ich freue mich auf das Projekt DAU. Großartig und größenwahnsinnig, verstörend und bewusstseinsschärfend bohrt es in den Wunden des Kalten Krieges, der deutschen Teilung und schärft so den Sinn für das vorläufig glückliche Ende. Ich hoffe, dass es nicht an den Mauern der Bedenkenträger zerschellt."

