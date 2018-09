imageBROKER/Thomas Robbin Video: Brandenburg aktuell | 22.09.2018 | Baumgärtel/Langebeck | Bild: imageBROKER/Thomas Robbin

Theaterkritik | Auftaktpremieren in Potsdam - Es fährt ein ICE nach Nirgendwo

23.09.18 | 09:16 Uhr

Das Potsdamer Hans-Otto-Theater ist in die erste Spielzeit unter Bettina Jahnke gestartet. Sie selbst scheiterte am Samstag zwar an Eugen Ruges erfolgreicher DDR-Familiengeschichte "In Zeiten des abnehmenden Lichts" - dafür hatte es die zweite Premiere des Abends in sich. Von Fabian Wallmeier

Der Kontrast sticht ins Auge: Im Saal des Potsdamer Hans-Otto-Theaters begrüßt die Zuschauer das vertraute warme Rot der schiffsplankenhaften, geschwungenen Deckenvertäfelung - und auf der Bühne tristes Grau in Grau. Eine graue Wartezimmersitzreihe steht rechts, grau sind auch die Wände rechts und links und metallisch trist auch das Gestänge, das von beiden Seiten auf die Bühnenmitte zuläuft. Man muss schon sagen: Das ist zumindest eine ungewöhnliche Setzung zur Spielzeiteröffnung unter neuer Leitung. Unmittelbar willkommenheißend wirkt es nicht, schon gar nicht, wenn man bedenkt, dass die neue Intendantin Bettina Jahnke den Abend selbst inszeniert hat.



Bei der Tristesse des ersten Eindrucks bleibt es an diesem Samstagabend nicht, auch wenn es zunächst danach aussieht: Jahnke hat sich Eugen Ruges buchpreisprämierten, ein Jahrhundert umspannenden Familienroman "In Zeiten des abnehmenden Lichts" vorgenommen. Das gut abgehangene Buch ist zwar mit leichter Hand geschrieben, aber thematisch nicht gerade heiter: Tiefunglücklich ist fast jedes Familienmitglied auf seine Art.

"Ich bin meine Krankheit"

Im Halbdunkel sitzt zunächst nur Alexander Umnitzer (Henning Strübbe) auf dem Gestänge, aus den Lautsprechern ertönt eine O-Ton-Collage, die von der Gründung der DDR bis zum 11. September 2001 reicht. In diesem Jahr setzt nun die Handlung ein: Alexander ist in Mexiko, hat gerade eine Krebsdiagnose erhalten und denkt über sein Leben nach. "Ich bin meine Krankheit", sagt er angeekelt.



Ruges Roman will anhand der Familiengeschichte auch die Geschichte der DDR erzählen. Er setzt dabei auf Vielstimmigkeit: Ruge springt von Kapitel zu Kapitel durch die Zeiten und wechselt immer wieder die Erzählperspektive. Bettina Jahnke behält diese Prinzipien zwar im Grunde bei, sie setzt unter anderem die Drehbühne ein, um die Wechsel zu markieren. Doch sie hat ihre nur schwer in die Gänge kommende, viel zu behäbige Inszenierung ganz klar auf Alexander fokussiert - und das ist ein Problem.



Alexander ist im Roman zwar geschwätzig, aber letztlich in der Komplexität doch ein Sympathieträger. Im Stück ist der Leidgeplagte, der in fast jeder Szene auf der Bühne steht oder zumindest am Rand hockt, ein trauriges Nichts. Denn in Strübbes Darstellung bleibt er eindimensional und blass. Da hilft auch kein Über-Agieren, wenn Strübbe etwa plötzlich anfängt zu schreien oder mit seinem Schuh auf die Bühne einprügelt.

Tristesse weicht dem Boulevard

So weit, so unerfreulich - doch, wie gesagt, bleibt es nicht bei der Tristesse. Mit der ersten Familienszene und noch einmal verstärkt nach der Pause kippt die Inszenierung unpassend ins derb Komödiantische. Boulevardesk werden olle Kamellen wie das Verhältnis von Schwiegertochter und Schwiegertochter ausgebreitet. Die meisten Figuren sind von da an vor allem überzeichnete Gag-Lieferanten.



Besonders unangenehm fällt das bei den beiden russischen Figuren auf, Alexanders Mutter Irina und deren Mutter Nadjeshda. Letztere sitzt in einer späten Szene, als wohlgemerkt 78-Jährige, kindlich X-beinig auf einem Hocker, zieht permanent einen Schmollmund und brabbelt mit starkem russischem Akzent Klischees. Dass Rita Feldmeier für diese Darstellung, die die Figur unnötig ins Lächerliche und gänzlich Würdelose zieht, später den lautesten Applaus bekommt, muss mit früheren Meriten zusammenhängen - von den Darstellern des Abends ist sie das einzige echte Urgestein des Ensembles.

Eines der Stücke der Stunde

Ein ganz anderes Kaliber - sprachlich, inszenatorisch und inhaltlich - ist die zweite Premiere des Abends. In der Reithalle inszeniert Moritz Peters eines der Stücke der Stunde: "paradies spielen (abendland. ein abgesang)", für das Autor Thomas Köck den diesjährigen Mülheimer Dramatikerpreis erhielt. Es ist der Abschluss von Köcks sogenannter Klima-Trilogie und spannt den Bogen eher noch weiter, als der monumentale Titel vermuten lässt. Mit unterschiedlichen dramatischen Mitteln legt er mehrere erzählerische Stränge aus und verwebt sie nur teilweise miteinander. Zwei chinesische Fabrikarbeiter suchen ihr Glück und landen in der Toskana. Ein junger Mann windet sich in Gedanken am Krankenbett seines verunglückten Vaters. Eine Gruppe von Reisenden und ein lebenskranker Zugführer rasen in einem ICE ohne Halt in eine ungewisse Zukunft - und aus dem Gleisbett heraus kommentiert ein allwissender Chor in essayistisch-bruchstückhaften Passagen das zugrundeliegende Thema aller dieser Stränge: die weltumspannende Umweltzerstörung und den menschlichen Drang zur Existenzauslöschung.

Spielfreudig am Puls der Zeit

Dass die beiden gekippten granitfarbenen Spielflächen links und rechts nicht unbedingt die originellste Bühnenbild-Idee für ein Endzeitdrama sind - geschenkt. Denn die Inszenierung wirkt bei aller thematischen Schwere so leicht, dass es eine wahre Freude ist. Dabei macht es Köcks komplizierter, dichter, wütender, kluger Text den Spielern alles andere als leicht. Nur die ICE-Szenen erfordern explizit eine sprachliche Interaktion - was Regisseur Peters dankbar aufnimmt. Arne Lenk darf als Zugführer die Rampensau geben, während fünf weitere Darsteller, mit vergoldeten Unsinnsgepäckstücken in eine weiße Box gequetscht, sehr witzig um Raum und Deutungshoheit über die Geschehnisse an Bord zanken. Aber auch zu den komplexeren Textpassagen finden Peters und seine Spieler einen überzeugenden Zugang. Schnell, aber nie vorschnell, jagen sie durch das Drama. Die Chortexte und der, teilweise nur halbsatzweise, Wechsel zu den Solotexten kommen klar und präzise. So spielfreudig am Puls der Zeit kann es gern weiter gehen am Hans-Otto-Theater.