Brandenburger Künstler mahnt mit Wolfsfiguren in Chemnitz

Bei dem eintägigen Projekt stellte er am Donnerstag zehn Bronzewölfe auf - als Anspielung auf AfD-Politiker wie Björn Höcke, erklärte Opolka. Fünf Wolfplastiken würden den Hitlergruß zeigen, einige würden angreifen, andere hätten Augenbinden und seien an der Leine.

Mit einer Aktion vor dem Karl-Marx-Monument in Chemnitz will der Brandenburger Bildhauer Rainer Opolka gegen rechten Hass und Gewalt protestieren.

Kunstaktion von Opolka in Berlin

Opolka sieht seine Installation auch als Reaktion auf die aggressiven Proteste in Chemnitz nach dem gewaltsamen Tod eines Deutschen Ende August durch Messerstiche. Ein Iraker und ein Syrer sitzen als Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Nach der Tat zogen auch rechtspopulistische und rechtsextreme Demonstranten durch die Stadt. Einige griffen Ausländer an.

Ganz bewusst habe er den Platz vor dem Karl-Marx-Monument gewählt, sagte Opolka. An diesem symbolischen Ort, an dem vor wenigen Tagen der Hitlergruß gezeigt wurde, halte er nun Mahnwache. Dabei wolle er mit den Menschen ins Gespräch kommen. Chemnitz sei keine Stadt von Neonazis, betonte der Künstler. Es sei vielmehr "eine produktive, offene und tolerante Stadt".

Eine Wanderausstellung des Künstlers mit dem Titel "Die Wölfe sind zurück" war seit 2016 unter anderen in den Städten Berlin, Dresden und Potsdam zu sehen. Das Rudel der bis zu zwei Meter hohen Riesenwölfe aus Metall hatte nach Opolkas Angaben rund 250.000 Menschen erreicht.