Musik-Spektakel am Wochenende - Kraftwerk, Wandgemälde und Spiegel-Selfies beim Lollapalooza

07.09.18 | 06:18 Uhr

Viertes Mal, vierter Ort in Berlin: An diesem Wochenende probiert sich das Lollapalooza-Festival mal im Olympiastadion und Olympiapark aus. Dabei ist die Musik nur ein Teil des großen Entertainmentaufschlags. Von Laurina Schräder

"Die ISS ist eine Mensch-Maschine", begrüßt Astronaut Alexander Gerst beim Stuttgarter Kraftwerkkonzert im Juli Publikum und Band. Aus dem All, 400 Kilometer über der Erde, spielt er zusammen mit Kraftwerk-Gründungsmitglied Ralf Hütter eine spezielle Duett-Version des Tracks "Spacelab". Auf dem Lollapalooza tritt Kraftwerk nun zum vorerst letzten Mal mit der 3D-Multimediashow auf. Mit dieser Show hat die Band die vergangenen Jahre unter anderem die besten Kunstmuseen der Welt wie das New Yorker MoMA oder die Londoner Tate Modern bespielt. Jetzt wird sie gewissermaßen erweitert.

Halb Wesen, halb Ding

Eine Künstlerin und zwei Künstler greifen in diesem Jahr die Musik der Headliner Kraftwerk, The National und Imagine Dragons auf. Ihre musikalische Interpretationen wollen sie in riesigen Wandgemälden an der Fassade des Olympiastadions ausdrücken – und heben damit die Verbindung zwischen Kunst und Musik auf eine neue Stufe.



"Art at the Park" heißt es seit Beginn des Lollas in Berlin in Kooperation mit Urban Nation. Hinzu kommen wieder die Lolla Fun Fair, Fashionpalooza oder jetzt auch das Aquapalooza, eine Show im und um das Becken des Olympiabads: Akrobatik, Synchronschwimmen, Schauspiel. Natürlich Jahr bietet das Festival nicht nur Musik: Moderne Gaukler staksen auf Stelzen und in Kostümen über das Gelände, das Riesenrad wird aufgebaut, Fashionmarkt, Spiegel-Selfie-Kabinett. Das Lolla ist ein Jahrmarkt, der sich seit der Gründung 1991 immer weiter entwickelt hat.

Rundflug über das Olympiastadion

Festival-Franchise als globales Erfolgskonzept

Geplant als Abschiedstour von Jane’s Addiction-Kopf Perry Farrell, hatte das Lollapalooza nach Jahren als Tour-Festival schließlich 2005 im Grant Park in Chicago einen festen Veranstaltungsort gefunden. Mit neuem Konzept ist es seither um die Welt gezogen. Lolla-Ableger haben sich zunächst in Südamerika etabliert und seit 2015 auch in Europa: erst in Berlin, dann in Paris, kommendes Jahr kommt Stockholm hinzu. Das Lollapalooza soll mehr sein als nur ein Musik-Festival. Man wolle alle zusammenbringen, hat Perry Ferrall mal in einem Interview gesagt. Wie bei einem großen bunt gedrehten Lolli. Alle Musikrichtungen können vertreten sein, die Kultur- und Kunstszene. Weitere Schlagworte sind kultureller Austausch sowie politisches und ökologisches Engagement. Das findet sich beim diesjährigen Festival in Berlin geballt beim grünen Kiez, auf der Fläche rechts vom Haupteingang des Olympiastadions. Initiativen und Projekte aus den Bereichen Umwelt, Wirtschaft und Soziales informieren über nachhaltiges Gärtnern, wie man Fahrräder upcycled oder warum man sich für Politik begeistern kann.

Musik – die universelle Sprache der Welt

Wie bei jeder guten Party bleibt der Kern die Musik: The Weeknd, Ben Howard, K.I.Z., Casper, Oasis-Bruder Liam Gallagher und Freundeskreis sind Samstag und Sonntag die großen Namen auf den Hauptbühnen, neben den Headlinern The National, Kraftwerk und Imagine Dragons. Dazwischen tauchen immer wieder Talente auf: Musikerinnen wie die Australierin Kat Frankie, die schon länger in Berlin unterwegs ist und mit Get Well Soon oder Clueso zusammengearbeitet hat, die aufstrebenden Alternative-Rocker Wolf Alice aus London oder die immer wieder mit Amy Winehouse und FKA twigs verglichene und hoch gelobte Jorja Smith.

Lollapalooza beim rbb Fritz Radioeins wird zu Radiopalooza Radioeins sendet das ganze Wochenende live aus dem Berliner Olympiastadion vom Lollapalooza-Festival: am Samstag von 14 bis 23 Uhr und am Sonntag 16 bis 23 Uhr .

Fritz Live bei Lollapalooza Samstag von 14 bis 23 Uhr

Sonntag von 16 bis 23 Uhr

Scooter dagegen musste den Auftritt leider absagen, da sich H.P. Baxxter die Schulter gebrochen hat. But the Beat goes on: Mit Elektro, Techno und House DJs zum Beispiel auf Perry’s Stage, mitten im Stadion. Oliver Koletzki eröffnet dort den Samstag, David Guetta beendet ihn. Am Sonntag legt dort zuletzt das norwegische Tropical-House-Phänomen Kygo auf. Etwas abseits des Maifelds, hinter der Main Stage 2, befindet sich das Kidzapalooza, inklusive eigener Kinder-Bühne, Klopapierschlacht, Flohzirkus und DJ-Workshop.

Mehr als 100.000 Besucher im Olympiapark erwartet

Mit rund 85.000 Besucherinnen und Besuchern täglich brach das Lollapalooza im vergangenen Jahr den Rekord und war das meist besuchte Open Air Festival Deutschlands. In der Erinnerung überwiegt aber wohl noch der Ausnahmezustand, den es in Hoppegarten bei der An- und Abreise gab. Das Chaos reihte sich ein hinter die Anwohnerproteste gegen Lärm und Dreck vom Jahr davor, als das Lollapalooza im Treptower Park stattfand. 2015 waren es die Schlangen vor den wenigen Toiletten, die das Bild des Festivals auf dem Gelände des Flughafen Tempelhof geprägt haben. Jetzt also Ort Nummer vier, im Jahr Nummer vier: der Olympiapark, schon lange Wunschstandort der Veranstalter.

S-Bahn fährt im drei Minuten Takt

Tatsächlich scheint zumindest das Problem An- und Abreise mit dem neuen Standort gelöst, der allein durch die Fußballspiele sowie andere Konzerte Groß-Event-erprobt ist. Die S-Bahn fährt dazu am Wochenende im 3-Minuten-Takt, um die diesjährigen insgesamt mehr als 100.000 erwarteten Besucher zum Festivalgelände zu bringen, und wieder zurück. Sollte das Konzept aufgehen, könnte es 2019 wieder etwas werden, mit dem Lolla und dem Olympiapark. Die Option steht. Es wäre nach drei Jahren die final gelungene Symbiose zwischen Musik, Mensch und Maschine.

Lollapalooza 2018: das wichtigste auf einen blick Wo und wann findet das Lollapalooza-Festival statt? Das diesjährige Festival findet am 8. und 9. September im Olympiastadion und dem angrenzenden Olympiapark statt. Insgesamt wird es vier Bühnen geben: Die Main Stage 1 & 2, Perry's Stage und die Alternative Stage. Zusätzliche Auftritte sind im Weingarten angesiedelt.



Was kosten die Tickets? Das Tagesticket für Samstag oder Sonntag kostet jeweils 79 Euro. Der Preis für ein Zwei-Tages-Ticket beträgt 139 Euro beziehungsweise 149 Euro.

Welche Bands spielen auf? The National, Kraftwerk und Imagine Dragons sind die Headliner, weitere große Namen: Die The Weeknd, Ben Howard, K.I.Z., Casper, Oasis-Bruder Liam Gallagher und Freundeskreis. Das vollständige Line-up finden Sie HIER

Wie komme ich zum Festivalgelände? An besten ohne Auto, denn die öffentliche Nahverkehrsanbindung ist prächtig: Entweder mit der U-Bahn (U2) oder der S-Bahn (S3, S5, S9) jeweils bis zur Station "Olympiastadion". Die S-Bahn wird übers Wochenende im 3-Minuten-Takt zum Festivalgelände verkehren.



Was kann ich auf das Gelände mitnehmen? Aufgrund erhöhter Sicherheitsmaßnahmen am Eingang sind diese Taschen erlaubt : Gürteltaschen / Hüfttaschen Turnbeutel / Gymbags Jutebeutel Nicht erlaubt sind Rucksäcke und große Taschen (zur Orientierung: viel größer als DIN A4-Format). Weitere Infos gibt es HIER



