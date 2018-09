Das Lollapalooza ist kein Einzelfall - auf den Postern von Rock am Ring oder Highfield muss man Künstlerinnen oft mit der Lupe suchen. Es ist auch keine Frage des Musikstils: Bei Klassik- oder Jazzfestivals treten oft genauso viel mehr Männer auf, wie Hardcore oder R’n’B. Wie kann das sein in einer Branche, die als liberal und weltoffen gilt?

Veranstalter führen gern an, dass es einfach zu wenige Bands mit weiblicher Besetzung gebe, mit denen sich die großen Festivals füllen ließen. Entsprechend äußerte sich auch der Veranstalter des Lollapalooza gegenüber der rbb-Welle Radioeins. Zudem schnappten sich die Festivals die wenigen, die es gibt, auch noch gegenseitig vor der Nase weg. Dass beim Melt-Festival im Juli bei Dessau mit "The XX" und "Florence + the Machine" gleich zwei Bands, die von Sängerinnen angeführt werden, als Headliner spielten, ist eine absolute Ausnahme.

Wie wenig erfolgreiche Frauen es in der Musikbranche gibt, verdeutlicht eine Auswertung der US-amerikanischen "Annenberg Inclusion Initiative". Sie hat die jeweils 600 erfolgreichsten Lieder der US-Billboard-Jahrescharts von 2012 bis 2017 ausgewertet. Das Ergebnis: An 22,4 Prozent dieser Lieder waren Frauen als Künstlerin beteiligt. Es stimmt also, dass Frauen seltener Erfolg haben oder es weniger erfolgreiche Musikerinnen gibt. Die Studie zeigt aber auch, dass Frauen es extrem schwer haben, überhaupt in Positionen zu kommen, in den sie Entscheidungen treffen oder andere fördern können. Nur 12,3 Prozent der Lieder wurden von Frauen geschrieben und verschwindend geringe zwei Prozent von Frauen produziert.