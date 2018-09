Das rbb-interne Netzwerk Vielfalt verleiht den Preis seit 2012 jährlich in den fünf Kategorien "Hörfunk kurz", "Hörfunk lang", "Fernsehen kurz", "Fernsehen lang" und "Online" an Beiträge, die sich auf originelle und differenzierte Weise mit dem Thema Vielfalt beschäftigen. Die Jury orientiert sich dabei an den Kriterien Originalität, differenzierter Umgang und am Bestreben, stereotype Sichtweisen aufzuheben. AMIKO bedeutet auf Esperanto Freund.

Der AMIKO 2018 in der Kategorie "Fernsehen kurz" ging an Britta Steffenhagen und Joachim Rüetschi für ihren Abendshow-Beitrag "#MenToo" (30. November 2017). In knapp zwei Minuten stellten sich die Männer der Redaktion dem umgekehrten Sexismus als Belästigungs-Objekte zur Verfügung, so die Jury. Dabei gelinge es den Autoren, den Spieß umzudrehen und "zu demonstrieren, worum es im Alltag geht: Respekt, Augenhöhe, Professionalität."

Das Hörspiel "Damascus Requiem" (Kulturradio) von Fares Dahi, Alaa Al Haidar, Mohamad Halbouni und Alfred Behrens wurde in der Kategorie "Hörfunk lang" mit dem AMIKO 2018 ausgezeichnet. Die Produktion des Instituts für künstlerische Forschung der Filmuniversität Babelsberg entstand in Zusammenarbeit mit dem rbb-Kulturradio. Drei Syrer reflektierten in dem Hörspiel, was sie hinter sich gelassen hätten, so die Jury. Das sei "wortgewaltig und verstörend, Ohren öffnend und alle Sinne schärfend – das Protokoll eines Albtraums", lautete die Jury-Begründung. Im Rahmen des Seminars "Open Film University – Integratives Schreiben" unterstützt die Filmuniversität seit Herbst 2016 Geflüchtete dabei, sich auf ein Studium in den digitalen Medien vorzubereiten.

In der Kategorie "Hörfunk kurz" ging der AMIKO an Amelie Ernst für ihre Reportagereihe "Europa in Seenot" (Radioeins). "Die Reporterin reist trotz (aber auch wegen) der sinkenden öffentlichen Aufmerksamkeit in den vergangenen Jahren immer wieder an die europäischen 'Flüchtlings-Hotspots' und erzählt in ihren täglichen Live-Reportagen, was Einheimische, Geflüchtete und verbliebene Helfer aber auch Politiker beschäftigt", so die Jury. Ihr gelinge "eindringlich und anschaulich zu vermitteln, wie sich europäische und internationale Politik und vor allem fehlende Entscheidungen auf die Menschen vor Ort auswirken."