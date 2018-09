imago/Jens Koehler Audio: Inforadio | 17.09.2018 | Ulrike Bieritz | Bild: imago/Jens Koehler

Nachruf auf Berliner Autor Horst Bosetzky - Der Soziologie-Professor mit dem Bestseller-Pseudonym

17.09.18 | 16:06 Uhr

Urberliner, Autor von mehr als 60 Büchern und Erfinder des Sozio-Krimis: Das war Horst Bosetzky, bekannt unter seinem Pseudonym -ky. Bis zuletzt hat er jeden Tag geschrieben, obwohl er schon lange schwer krank war. Nun ist er gestorben. Ein Nachruf von Ulrike Bieritz

Manche nannten ihn abschätzig Vielschreiber. Für Horst Otto Oskar Bosetzky war das Schreiben ein Lebenselixier: "Ich kann nicht leben, wenn ich nicht schreibe. Das ist wirklich so." Um halb sechs stehe er auf, um halb sieben sitze er dann am Computer, sagte er über seine Morgenroutine. Krimis, Romane, Familiengeschichten, Historisches über den Berliner Nahverkehr, das Wandern in Brandenburg und Sachbücher. Und das alles schrieb er quasi nebenbei. Denn eigentlich war Horst Bosetzky von 1973 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2000 Professor für Soziologie an der Berliner Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege - ein Fachmann für Organisationssoziologie.

Soziologie-Professor als Kabarettist und Schauspieler

"Ich bin gelernter Siemens-Industriekaufmann. Wäre ich dort geblieben, hätte ich das X-fache von dem verdient, was ich in meinem Beruf als Soziologe verdient habe", erinnerte er sich. "Aber ich hätte keine Zeit zum Schreiben gehabt - und das hatte ich als Soziologe. Ich habe auch gerne im Hörsaal gestanden. So ein bisschen wäre ich auch gerne Kabarettist und Schauspieler geworden." Diese Neigung habe ihm im Hörsaal genutzt. Er habe seinen Job als Professor genossen - abgesehen von den vielen Klausuren, die er kontrollieren und der Zeit, die er in Ausschüssen verbringen musste. "Die Arbeit mit Studierenden - das war schon schön", fand Horst Bosetzky.

Zufällig zum Krimi gekommen

Aber noch schöner war das Schreiben. Dazu kam der 1938 in Berlin-Neukölln Geborene eher durch Zufall. Eigentlich wäre er gerne Sportler oder Geschichtslehrer geworden. Zum Krimi kam er während seines Studiums, als er in den Semesterferien bei Siemens Geld verdienen musste. "Ich musste damals um vier Uhr aufstehen, weil ich in Neukölln wohnte und um sechs Uhr in Siemensstadt anfangen musste zu arbeiten", erinnerte er sich. Das gefiel ihm nicht - Bosetzky suchte sich einen anderen Job: "Da war eine Anzeige im FU-Spiegel - der Bastei-Verlag suchte Leute zum Schreiben. Ich hätte da Arzt-Romane schreiben können, Liebesromane, Western und nein, sie haben mich genommen für den Krimi - ganz zufällig."

1971 erschien der erste Krimi - unter dem Pseudonym -ky. Nicht mal seine Mutter, erzählte er gern, habe gewusst, dass er sich dahinter verberge. Erfunden haben den Namen er und sein deutsch-amerikanischer Lektor in einer Whiskey-Laune: "-ky wie 'the key to success'. Da sind wir hängengeblieben", erzählte der Autor. "Wir haben uns auf die letzte Silbe meines Nachnamens geeinigt. Das war ein PR-Gag, mit dem wir total richtig lagen." Erst in den 1980er Jahren wurde das Geheimnis gelüftet. Als einer seiner Krimis verfilmt werden sollte, gab Horst Bosetzky seine Identität preis. Die Bücher wurden Bestseller. "Vom Schreibstil her kann ich nicht anders", sagte er. "Alles, was Hochliteratur ist, kann ich nicht. Darum habe ich den ein oder anderen Literaturpreis nicht bekommen - weil es eben Entertainment ist. Ich möchte unterhalten."

Klassenkampf auf Neuköllns Straßen

Und auch aufklären wollte Horst Bosetzky. In keinem anderen Genre als dem Krimi könne man so gut Ängste verarbeiten und Aggressionen abbauen, sagte er selbst. Bosetzky hat den sogenannten Soziokrimi erfunden. Neben der Unterhaltung ging es ihm immer auch darum, die sozialen und politischen Zustände zu beleuchten. "Ich komm ja vom Neuköllner Hinterhof, bin zur Rütli-Schule gegangen", erinnerte er sich. "Da war für mich ein Satz wichtig: Krieg den Palästen, Friede den Hütten. Ich hab diesen klassenkämpferischen Impuls, dieses Umstürzlerische auf den Neuköllner Straßen aufgenommen." Deshalb seien die 68er für ihn immer eine Bewegung gegen das Establishment gewesen.

Dass Krimiautoren oft als Schrifsteller zweiter Klasse angesehen werden, hat ihn dann doch geärgert. "Das macht einen aggressiv, wenn man merkt, dass die auf einen herabgucken. Auf der anderen Seite bin ich aber auch erhaben und sage: Guck dir meine Auflagen an und was ich damit verdient habe!" Je älter er wurde, desto mehr konnte er sich über solche Klischees amüsieren.