Das markante Penis-Kunstwerk am Gebäude der Tageszeitung "taz" in Berlin-Kreuzberg wird trotz des Umzugs nicht abgebaut. "Das Relief bleibt hängen", sagte der zuständige "taz"-Vertriebsmitarbeiter Bernd Thalhammer am Montag. Das Kunstwerk sei auch nur sinnvoll, wenn es gegenüber dem Axel-Springer-Gebäude hänge. Es ist eine Anspielung auf den ehemaligen Chefredakteur der "Bild"-Zeitung, Kai Diekmann. Der fragte schon vor einigen Tagen auf Twitter: " ... und was ist mit MIR - werde ich auch abmontiert?".