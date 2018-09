Die Filmkomödie "Willkommen bei den Hartmanns" lief 2016 erfolgreich in den Kinos. Die erste Bühnenfassung Deutschlands feierte nun in der Komödie am Kurfürstendamm im Berliner Schillertheater Premiere. Peter Claus war dabei - und wurde enttäuscht.

Funktioniert der Film denn auch auf der Bühne?

Das große Problem ist: Der Film ist vor zwei Jahren herausgekommen und die Zeit ist bereits darüber hinweggegangen. Man sitzt jetzt mit schlotternden Knien da. Man denkt an Vorkommnisse in Städten wie in Chemnitz oder in anderen Orten in Deutschland. Die Brutalität in der Auseinandersetzung hat zugenommen. Die Brutalität der Rechten ist stärker geworden und da wirkt der Witz dieser Komödie dann doch sehr verharmlosend.

Vor allem bis zur Pause fragt man sich immer wieder: Ist das die richtige Form, sich letztlich mit einer "Tür auf Tür zu"-Dramaturgie damit auseinanderzusetzen? Mit Witzchen über Botox und anderen Dingen? Bis zur Pause funktioniert der Film nicht auf der Bühne. Nach der Pause wird es dann etwas dichter, etwas stärker. Das hat für mich den Abend aber nicht retten können.

Es gab ja schon eine Theaterfassung in Wien. Ist in Berlin jetzt etwas neu?

Neu ist, dass sie weniger scharf ist als die Fassung in Wien. Die war nicht von John von Düffel. Er hat sich eher für das Leichte entschieden, damit tendiert er denn auch zum Seichten. Es gibt mal Anspielungen auf den Breitscheidplatz – in der Kürze fand ich das eher peinlich - erhellend und komisch überhaupt nicht. Aber wie in Wien, wo direkt Tagespolitik aufgegriffen und dadurch eine Schärfe erreicht wurde, ist es in Berlin nicht und das tut der Inszenierung nicht gut.