Der Prix Europa ist das größte trimediale Festival in Europa und ein Wettbewerb für Fernseh-, Hörfunk-und Online-Produktionen. In diesem Jahr findet im Oktober zunächst die Preisverleihung zum ersten Mal in der Potsdamer Schinkelhalle statt. Ab dem kommenden Jahr ist Potsdam Gastgeber des gesamten einwöchigen Wettbewerbs. Bisher richtet der rbb den Prix Europa im Haus des Rundfunks in Berlin aus.