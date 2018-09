Regisseur René Pollesch will nicht Nachfolger des Volksbühnen-Intendanten Chris Dercon werden. In einem Gespräch mit dem rbb-Kulturradio sagte Pollesch am Mittwoch, er habe die Erfahrung gemacht, dass einige seiner Kollegen später als Intendanten bei ihren Schauspielern nicht mehr so beliebt gewesen seien. "Ich glaube, in dem Beruf taucht dann etwas auf, was ich nicht in meinem Leben haben will", sagte Pollesch.