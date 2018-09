Der bekannte Schriftsteller Horst Bosetzky ist nach langer Krankheit verstorben. Der Berliner starb am Sonntag im Alter von 80 Jahren. Das teilte der Jaron Verlag, der mehr als 20 Jahre lang seine Bücher verlegt hatte, am Montag mit.

Bosetzky, der am 1. Februar 1938 in Berlin geboren wurde und in Neukölln aufwuchs, lehrte nach Studium und Promotion von 1973 bis 2000 als Professor für Soziologie an der Berliner Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege. Der breiten Öffentlichkeit aber wurde er vor allem als Unterhaltungsautor bekannt.