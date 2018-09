Bild: ZB

Konzertkritik | Sophie Hunger - "Die Sophie-Hunger-Festspiele sind eröffnet"

17.09.18 | 08:37 Uhr

Mit gleich sechs Konzerten am Stück startet die Schweizer Sängerin Sophie Hunger ihre Tour zum Album "Molecules" in Berlin. Die Wahl-Berlinerin spielt nicht ein großes, sondern viele kleine Konzerte - und das ergibt Sinn, sagt Laurina Schräder nach den Auftaktshows.

Ein erwachsener Mann in einem blau glitzernden Hasenkostüm betritt die Bühne. Wie ein mittelalterlicher Hofnarr rollt er ein Papier aus und verkündet mit leicht französischem Akzent: "Die Sophie-Hunger-Festspiele sind eröffnet!" Das Konzert im Kesselhaus in der Kulturbrauerei am Samstagabend ist das erste von insgesamt sechs Konzerten am Stück in Berlin, mit denen die Tour zu Sophie Hungers neuem Album "Molecules" beginnt. Mit dem Hasen verschwindet im Kesselhaus auch der Klamauk von der Bühne. Das digitale Schlagzeug gibt gleich zu Beginn des Konzerts den Rhythmus vor, das Konzert beginnt mit Sophie Hungers aktueller Single "She Makes President". Der Minimalismus übernimmt, passend zum neuen Album. Das ist weit elektronischer, reduzierter instrumentiert als wir es von der Schweizerin und jetzt Wahl-Berlinerin gewöhnt sind. Wie sie die Elektro-Sounds auf die Bühne bringen würde, war für das Publikum, aber auch Sophie Hunger selbst noch lange eine ziemlich große Frage.

Vier Musiker, die alles beherrschen müssen

Sophie Hunger suchte Musiker, die ihre neuen und alten Songs auf der Bühne interpretieren können. Die also im besten Fall jedes Instrument und diverse Musikrichtungen beherrschen. In Paris und Zürich ist sie schließlich fündig geworden und auf die Multiinstrumentalisten Alexis Anérilles, Marielle Chatain und Mario Hänni gestoßen. Zusammen setzen sie nun zu viert an Klavier, Gitarre, Schlagzeug, Mundharmonika, Drum Pads, Bariton-Sax, Synthies und Flügelhorn um, was Sophie Hunger in den vergangenen Jahren geschrieben hat. Sie bringen die einzelnen Moleküle zurückhaltend, aber immer überzeugend extatisch auf der Bühne zusammen. Frühere Stücke wie "Spaghetti mit Spinat" oder "Love Is Not The Answer" passen sie in das neue Elektro-Folk-Format ein.

Missmutige Reaktionen gibt es darauf von ihren Fans keine, eher Hochachtung. "Als ich gehört habe, dass ein an Techno-angepasstes, englisches Album kommt, war ich skeptisch. Aber diese Arrangements sind immer noch so vielfältig, Jazzelemente drin, das Flügelhorn, wie sie sich zurücknimmt zu den leisen Tönen, das ist einfach fantastisch", sagt ein Besucher. Eine andere hätte sich mehr Reduktion an manchen Stellen gewünscht und weniger elektrische Hintergrund-Beats. Trotzdem ist sie zufrieden mit dem neuen Konzept, dieser neuen Phase von Sophie Hunger.

Konzert Nummer zwei, im Festsaal Kreuzberg, unterscheidet sich kaum von dem im Kesselhaus. Zwar kommt kein Hase im blauen Glitzerkostüm auf die Bühne, aber Setlist, sogar die Outfits bleiben bis auf kleine Ausnahmen identisch. Allerdings ist das Publikum ein anderes. Weniger adrett, dafür sportlich schick gekleidet, schallen von den Menschen im Festsaal mehr Jubelrufe nach vorne zur Bühne. Besonders nach den wohl bekanntesten Titeln "Walzer für Niemand" oder "Spaghetti mit Spinat". Aber auch nach dem Keyboard-Solo von Alexis Anérilles, der dabei vom Rest der Band begleitet wird. An der Anzahl der Zugaben ändert die gesteigerte Euphorie allerdings leider nichts.

Wie ein Abend unter Freunden

Dass Sophie Hunger trotzdem sechs kleinere statt eines großen Konzerts spielt, ergibt vollkommen Sinn. Es macht das Ganze eher zu einem Abend unter Freunden, bei dem alle ein gemeinsames Interesse verfolgen: der Musik von Sophie Hunger zuhören. Sie moderiert immer ein bisschen verhalten, aber witzig ihre Songs an, kommentiert kleine Fehler mit gekonntem Understatement. Und dann blitzen immer wieder die Momente in Sophie Hungers Mimik und ihren Bewegungen mit der Gitarre auf, in denen man merkt, dass sie gerne vorne auf der Bühne steht. Dass sie die Konzentration auf ihre Person genießt, dass tief in ihr eine Rampensau steckt. Allerdings eine, die den Kontakt zum Publikum sucht und gerne nah dran ist, an denen, die zu ihrer Musik tanzen. Sie selbst hat die Idee zu den Festspielen im Interview so erklärt: "Bei dieser Aufstückelung dachten wir, es wäre doch gut, wenn wir das Gegenteil von dem machen würden, was sinnvoll oder was effizient ist. Lachend fügte sie hinzu "Gleichzeitig hat es vielleicht auch so ein bisschen was Arrogantes. Weil man sagt, man beherrscht eine Woche die ganze Stadt."

Sendung: Radioeins, 17.09.2018, 8:55 Uhr